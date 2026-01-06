Deviza
Jelentősen bővültek a katonák és honvédelmi alkalmazottak juttatásai 2026-tól – a kisgyerekesektől a nyugdíjasokig, mindenki több pénzt vihet haza

Január 1-jétől több ponton is bővültek és kedvezőbbé váltak a Magyar Honvédségnél szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak juttatásai. Ennek keretében nőtt az utazási költségtérítés, a lakhatási és nyugdíjcélú támogatások, valamint javultak a SZÉP-kártyára és a külszolgálatra vonatkozó feltételek is.
VG/MTI
2026.01.06, 14:55

Január 1-jétől több ponton is kedvezően változtak a Magyar Honvédségnél szolgáló katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak illetményen kívüli juttatásai - emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

VAY Ádám magyar honvédség
Bővültek és kedvezőbbé váltak a Magyar Honvédségnél szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak juttatásai / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A miniszter közlése szerint 

  • a helyi és helyközi szolgálati helyre történő utazás költségeinek megtérítése nettó 100 százalékra emelkedett. 
  • lehetővé vált a vármegyebérlet és az országbérlet elszámolása mind a helyi, mind a helyközi utazások esetében. 
  • a gépjárművel történő közlekedés költségtérítése kilométerenként 30 forintra nőtt. 
  • az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők esetében a munkáltatói hozzájárulás összege pedig a duplájára emelkedett, személyenként havi bruttó 14 200 forintra.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatása szerint kedvezően módosultak a 10 év alatti gyermekek után járó SZÉP-kártya-juttatás jogosultsági szabályai is. Ettől az évtől kezdve a tartós külföldi szolgálat időtartama alatt, valamint év közbeni jogviszony létesítése vagy megszűnése esetén is teljes összegben jár a juttatás, így az érintettek

gyermekenként évente egyszer nettó 39 063 forint SZÉP-juttatásra jogosultak.

A miniszter kiemelte, hogy 

  • a külföldi katonai missziókban szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak külszolgálati ellátmánya 10 százalékkal nőtt. 
  • A lakhatást segítő támogatások körében a pályázat alapján nyújtható törlesztési támogatás maximális összege bruttó 1 millió forintra nő, 
  • a lakhatási hozzájárulás eléri a bruttó 750 ezer forintot, míg 
  • a vásárlási és építési célú munkáltatói kölcsön maximálisan adható összege bruttó 10 millió forintra emelkedett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta továbbá, hogy 2026-tól a nyugállományúakról való gondoskodás keretében 

az idősotthoni elhelyezéshez nyújtott honvédségi támogatás maximális összege több mint a duplájára, 5 millió forintra nőtt.

Több tízezer szerződéses hivatásos katona és honvédelmi alkalmazott kapott 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást tavaly. Ehhez kapcsolódik, hogy 2026-ban a fegyveres szervek tagjai újra megkapják a fegyverpénzt.

