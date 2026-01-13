BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
NIS
olajfinomító
Szerbia
magyar
olaj
horvát
Adria
Mol

Először szólaltak meg a horvátok: így készülnek a Mol hatalom-átvételére Szerbiában – kiszaladt a szájukon, min robbanhat ki a viszály

Hecker Flórián
2026.01.13, 18:14
Frissítve: 2026.01.13, 18:38

Elsődleges érdek, hogy a szerbiai finomító működjön – egyebek mellett erről is beszélt a horvát gazdaságim miniszter az MTI tudósítása szerint.

Horvát, Mol, olaj, csővezeték
Horvát nyilatkozat: így készülnek a Mol hatalom-átvételére Szerbiában / Fotó: AFP

Ante Susnjar először is azt fejtegette, hogy Horvátország elsődleges érdeke, hogy a szerbiai finomító zavartalanul működjön, és hogy a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat minél nagyobb mennyiségű kőolajat szállítson, betöltve stabilizáló szerepét Horvátország és a térség energiabiztonságában.

Erre a nyilatkozatra azt követően került sor, hogy az éjszaka megindult a kőolajszállítás az Adria-kőolajvezetéken keresztül a pancsovai finomítóba.

A miniszter elmondta: arra számítanak, hogy Szerbia feltölti stratégiai készleteit, amelyeket az amerikai szankciók idején használt fel, és hogy a finomítói termelés akadálytalanul folytatódik, ami a Janaf számára is kedvezőbb üzleti eredményeket hozhat.

Csak, hogy világos legyen: amikor körülbelül 100 napja a horvátok kénytelenek voltak leállítani az olajszállítást Szerbiába, arról szóltak a hírek, hogy a horvát tranzitcég, a Janaf akár napokon belül összeomolhat.

Ez nem tűnt túlzásnak: a Janaf bevételeinek körülbelül harmadát adja a szerbiai export. Ennek kiesése a vállalat fennállásának legnagyobb csapása volt és katasztrofális következményekkel fenyegetett az üzletmenetre.

Horvát nyilatkozat: így készülnek a Molra Szerbiában

Ez tehát immáron a múlt, a horvát vezetéken immáron újra folyik az olaj. Susnjar hangsúlyozta: Horvátország betartja az esetlegesen életbe lépő szankciókat, ugyanakkor aktívan támogatja a NIS kezdeményezéseit az amerikai hatóságoknál, mert alapvető érdek, hogy a szerbiai finomító működjön.

Csakhogy az asztalra kerülhet egy újabb konfliktus, amit a lényegében biztosra vett, de most frissen mégis kissé bizonytalanná vált Mol-érkezés vonhat maga után. A horvát minisztert megkérdezték, hogy a magyarok esetleges részesedésszerzése a NIS-ben befolyásolná-e a horvát-szerb együttműködést,

Susnjar erre azt mondta, nem számít változásra, mert Horvátország és a NIS között hosszú évek óta sikeres az együttműködés,

és eddig nem merültek fel kifogások az árképzés kapcsán.

Ez utóbbi pedig könnyen értelmezhető finom elszólásnak is, ugyanis a Mol és a Janaf között régóta dúl a harc az árképzés miatt, igaz, egyelőre nem Szerbiában, hanem az Adria vezeték magyarországi szolgáltatása kapcsán. Ehhez érdemes áttanulmányozni az alábbi térképet.

Adria, Janaf, olaj, vezeték
Az Adria-vezeték / Fotó: Mol

Ezen az Adria-vezeték látható, amelynek van egy szerb, majd egy magyar szakasza. Utóbbi kapcsán a Mol többször is világossá tette az elmúlt évek során: a Jadranski naftovod (Janaf)

továbbra is aránytalanul magas és tisztességtelen árat kér szolgáltatásaiért,

ugyanis az elmúlt években a horvát olajvezeték-üzemeltető jelentősen megemelte szolgáltatásainak árát, amelyek emiatt az európai referenciaár többszörösébe kerülnek.

Valóban nagy kérdés, hogy amennyiben a Mol valóban átveszi a szerb NIS többségi tulajdonát, az vajon kellő erőpozíciót jelent-e számára, hogy adott esetben a kifogásolt tranzitdíjakat újratárgyalja.

Pláne, hogy közben Magyarország és Szerbia között új olajvezeték is épül.

NIS felvásárlása: ezt kell róla tudni

Ez még a jövő zenéje, a NIS-é viszont már itt kopogtat az ajtón. Érdemes felidézni, hogyan jutottunk idáig.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) 2025 októberében, az orosz energiaszektort célzó intézkedések részeként szankciókat vezetett be a NIS ellen. A korlátozások következtében leállt a Horvátországon keresztül zajló kőolajszállítás, valamint a pancsovai finomító - Szerbia egyetlen kőolaj-feldolgozó üzeme - termelése.

Az OFAC 2025. december 31-én különleges engedélyt adott ki, amely 2026. január 23-áig lehetővé teszi a NIS számára a finomítói feldolgozás folytatását, a nyersolaj importját és egyes pénzügyi tranzakciókat. A döntés egyúttal lehetőséget biztosít arra is, hogy a vállalat 2026. március 24-éig tárgyaljon az orosz tulajdonban lévő vagyonrészek értékesítéséről, amely iránt a Mol-csoport érdeklődést mutat.

A NIS-ben az orosz Gazprom 11,3 százalékos, leányvállalata, a Gazpromnyeft 44,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, míg a szerb állam közel 30 százalékos részesedéssel bír.

