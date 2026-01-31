Áttörés: a miniszter meggyőzte az EU-t, újra megnyílnak Magyarországon az uniós források az egyik legfontosabb területen – megérkezett Brüsszel levele
Újra jogosultak uniós kutatási pályázatok benyújtására a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat kutatói – közölte szombaton Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Tájékoztatása szerint az Európai Bizottság illetékes intézménye döntött arról, hogy kiállítják az uniós pályázatokhoz szükséges technikai azonosítókat, így a kutatók és a HUN-REN intézményei ismét részt vehetnek az EU által finanszírozott programokban.
„Az Európai Bizottság intézménye – közbenjárásomra – tegnap, késő délután küldött hivatalos tájékoztatást a kutatóhálózatnak, amiben elismerik, hogy a HUN-REN kutatóközpontjai megfelelő jogi státusszal és önállósággal rendelkeznek, ezáltal továbbra is önállóan jogosultak részt venni az EU-s pályázatokon” – fogalmazott.
Hónapokra beragadt Brüsszelben a HUN-REN ügye
Hankó Balázs hangsúlyozta: a HUN-REN megújulásakor az volt a cél, hogy az intézményrendszer jogi átalakítása ne veszélyeztesse a nemzetközi és uniós kutatási részvételt. Álláspontja szerint ennek megfelelően alakították ki a jogszabályi környezetet is, ezért indokolatlannak tartja, hogy az uniós eljárás hónapokig elhúzódott.
A mostani bejelentés lezárhatja azt a több hónapon át tartó bizonytalanságot, amely az intézményrendszer jogi átalakulását követően alakult ki a HUN-REN és az Európai Bizottság illetékes szervei között.
A kutatóhálózat a 2024 decemberében elfogadott törvény alapján 2025 őszén új jogi keretek között kezdte meg működését: a szervezet már nem költségvetési szervként, hanem sajátos jogállású jogi személyként működik, miközben kutatóintézetei is önálló jogi személyekké váltak.
A jogszabály rögzítette a jogutódlást, a Fővárosi Törvényszék pedig ennek megfelelően nyilvántartásba vette a szervezetet és intézményeit. Ennek ellenére az uniós pályázatokhoz szükséges technikai adatmódosítások jóváhagyása hónapokig nem történt meg, ami jókora bizonytalanságot okozott a kutatóintézetek számára.
A HUN-REN vezetése és az érintett intézmények több alkalommal egyeztettek az Európai Bizottság Central Validation Service (CVS) egységével annak érdekében, hogy a Horizont Európa és más uniós programokban való részvétel jogfolytonossága fennmaradjon.
Soron kívüli technikai lépések jöhetnek
A miniszter közlése szerint a döntést követően a technikai azonosítók kiadása a következő napokban soron kívül megtörténhet.
A kormány továbbra is figyelemmel kíséri a folyamatot, és támogatja a kutatóhálózatot annak érdekében, hogy az intézmények zavartalanul vehessenek részt az uniós pályázati rendszerben.
A döntés különösen fontos a HUN-REN számára, mivel a hálózat több ezer kutatót foglalkoztat, és az uniós források kulcsszerepet játszanak a nemzetközi együttműködésekben, valamint a hazai kutatási projektek finanszírozásában.
A mostani fejlemények alapján a Horizont Európa programban és más uniós kutatási konstrukciókban való részvétel rövid távon ismét biztosítottá vált.