Kiderült, hová irányította a magyar légtérből a repülőket a HungaroControl

Nem kíméli az időjárás a légi közlekedést. Ferihegyet lezárták, majd újra is indították az üzemeltető rögtönzött sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint. A légi irányító, a HungaroControl is munkában: a környező repülőterekre irányította a levegőben lévő járatokat.
VG
2026.01.13., 13:58

A Budapestre tartó járatokat kitérő repülőterekre irányították a HungaroControl szakemberei a magyar légikikötő ideiglenes leállítása miatt. A létesítmény 13 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel, a járatok biztonságosan érkeznek és indulnak. A kedvezőtlen időjárás miatt ugyanakkor a forgalom lelassult az üzemeltető közlése szerint, egyes járatok késnek, vagy törölték őket.

HungaroControl
A HungaroControl átirányította a repülőket / Fotó: Schottner Zsófia

A HungaroControl szavatolja a biztonságos légtéri közlekedést

A repülőtéren és környezetében január 13., kedd hajnaltól kora délutánig tartott a havazás, illetve esett az ónos eső. A légikikötőben jelenleg is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

„Az ónos eső és az extrém időjárás miatt átmeneti forgalomkorlátozás volt, ami a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező és az onnan induló járatokat érintette” – tette közzé a HungaroControl is. A repülőtér lezárásának feloldásáig a levegőben tartózkodó érkező járatokat a társaság átirányította

  • Zágrábba,
  • Belgrádba
  • és Grazba.

A Magyarország légterét átszelő repülőgépek biztonságos közlekedését továbbra is szavatolja a HungaroControl.

Ezzel a repülők sorsa tehát  biztonságosan megoldódott, a nem tervezett repülőgépeket fogadó repterek üzemeltetői azonban extra feladatokkal szembesültek, az utasok pedig törhették a fejüket, hogyan jussanak el Budapestre. A fogadó reptereken extra személyzetre lett szükség, de több kell az utasokat a gépekről a repülőtér épületébe szállító shuttle-buszokból is. Nyilván van buszuk, amennyi van: az utasok vártak, várnak – akár órákig is – a sorukra a már leszállt repülőjükön, amíg értük is eljön a megmentő busz.

Rossz és rossz között lehet választani

Bár most bejelentették, hogy Ferihegy újra fogad és indít repülőket, a más repterekre már eljuttatott utasok már a „megérkezés” valamely szakaszába kerültek, onnan nem lehet bármely pillanatban visszafordulni. Tart a tömeg miatt a szokásosnál hosszabb repülőtéri vizsgálat, ellenőrzés, majd meg kell birkózniuk a létesítmény kisebb forgalomra tervezett infrastruktúrájával. Ezután meg kell hozniuk a továbbutazásról szóló döntést, ami megint csak akadályokba ütközik. Kivárhatják, hogy az általuk egyébként is igénybe vett légitársaság engedélyt kap a Budapestre való visszautazásra, de ez nem alapértelmezés. Az is esélyes, hogy az adott gépeknek más célállomásra kell indulniuk.

Választható egyéni megoldás is, amelyek közé még nem tartozik a Belgrád és Budapest között gyorsvasút, de más vonat igen. Vagy éppen, akinek mára elege van a repterekből, és megoldhatja, eltölthet egy éjszakát Belgrádban, Zágrábban és Grazban. Ahogyan azok az utasok is helyben maradhatnak, akik ma éppen Bécsből szerettek volna repülővel elutazni.

 

