Behatoló járatok özöne bosszantja a HungaroControlt, de érkezik a légterünkbe a tech forradalom

A HungaroControl új vezetése a múlt évben felszámolta a járatkésésekből adódó, tavalyelőtti repülőtéri kellemetlenségeket, részben ennek is köszönhetően alapjaiban újította meg a vállalat működését. A nagy fejlesztések viszont csak most jönnek – a Világgazdaságnak Turi Ferenc vezérigazgató adott interjút.

Turi Ferenc: A HungaroControl 2029-ben üzembe helyezi a maga nemében a legkorszerűbb Matias irányítórendszer új generációját/Fotó: Kallus György

Mit ért el a HungaroControl új vezetése a másfél éve történt kinevezése óta, és mit nem sikerült elérnie?

Az idei év a HungaroControl fennállásának legjobb éve minden szempontból. Nagyon kell azon gondolkodnom, hogy milyen célt nem sikerült teljesítenünk. A legnagyobb kihívás 2024-ben a késések voltak, ennek azonnali kezelése volt számomra az elsődleges, amint beléptem. Ez az állapot begyűrűzött a Budapest Airport érkező és induló járataira is, tömegjelenetek alakultak ki a repülőtéren. A késések ellen tavaly számtalan intézkedést tettünk. Ezek eredményeként 2025-ben – az előző évihez viszonyított 8,37 százalékos forgalomnövekedés mellett – csaknem 80 százalékkal csökkentek a késések. Ez azt jelenti, hogy míg 2024-ben miattunk egy járat 2,6 percet késett, tavaly már csak 0,58 percet. Én mindig azzal mérem a sikerességünket, hogy milyen visszajelzéseket kapunk az ügyfeleinktől, a légitársaságoktól. Éppen nemrég kaptam a Wizz Airtől egy ilyen elismerést, ez áll rajta: „A HungaroControl 2025-ös fantasztikus teljesítményéért”. Nagyon büszke vagyok rá.

2025-ben a HungaroControl a magyar és a koszovói légtérben összesen 1 406 209 repülőt kezelt, ez 8,37 százalékkal nagyobb érték a 2024-esnél;

a magyar légtérben összesen 1 245 813 repülőgép biztonságos közlekedését segítettük, ez 8,16 százalékos forgalombővülés az előző évhez képest;

az átrepülő forgalom 1047 842 repülő volt, ez tette ki a teljes forgalom 85 százalékát.

Az éves képzések számának növelése tehát elsősorban a létszámhiány csökkentését szolgálja, és kisebb súllyal az utánpótlást?

Igen, sajnos még mindig irányítóhiánnyal küszködünk, de fontos az utánpótlásképzés is. Dolgozóink ugyanis a hatvanadik évüket elérve nyugdíjba mehetnek. Ma már a tapasztalt kollégáinkat egy számukra kedvező konstrukcióval ösztönözzük a maradásra: vállalhatnak irányítói és oktatói feladatokat is. Ez nekünk pluszkapacitás, a kollégáknak pedig kiszámítható jövőkép.