Feltámadás: magyar Ikarus-buszokat vásárolhat Nyugat-Európa, már a második nagyváros teszteli – odáig vannak érte a sofőrök
Újabb ajtó nyílhat meg az Ikarus előtt – írja a Vezess.hu az Arriva csehországi leányvállalatára hivatkozva.
Egészen pontosan arról van szó, hogy
a Cseh Köztársaságba is visszatérhet az Ikarus,
ráadásul már elektromos buszokkal hódíthat a legendás magyar gyártó. Kladno városa ugyanis fontos döntés kapujában áll.
Ikarus: feltámadás, magyar buszokat vásárolhat Nyugat-Európa
A Prága vonzáskörzetében található településen egy Ikarus 120e V3 állt forgalomba az ottani közösségi szolgáltató, az Arriva üzemeltetésében. Az újdonságot a közel 70 ezer fővel rendelkező településen minden fontos viszonylaton kipróbálják.
A teszt várhatóan jövő hétfőn zárul, addig igyekeznek tapasztalatokat szerezni a típus üzemeltetéséről, többek között a töltéséről. "A sofőrök első visszajelzései több mint kedvezőek. Véleményük szerint
- kényelmes,
- jól kezelhető
- és jól kormányozható.
Eddig elégedettek a jármű vezetési tulajdonságaival, meglepően jó hatótávolságával és az akkumulátorok töltési sebességével" – olvasható az Arriva csehországi leányvállalatának beszámolójában.
A székesfehérvári autóbusz előtt az Arriva többek között az Iveco Crossway LE elektromos buszt, valamint a Mercedes-Benz eCitaro-t is tesztelte. A vállalat az egyik legnagyobb üzemeltetőnek számít a Cseh Köztársaságban.
A próbafutásokra azért van szükség, mert a társaság a jövőben tovább szeretné növelni elektromos autóbuszainak számát: 2026-ban várhatóan további villanybuszok fognak forgalomba állni a kladnói helyi közösségi közlekedésben.
Az Ikraus tehát a most már a nyugat-európai piacért is versenyben van. Nem csak a csehről van szó, hiszen 2025 végén egy másik városban, a németországi Chemnitzben is elkezdődött egy Ikarus 120e típusú elektromos autóbusz tesztje.
A magyar gyártó tehát a Cseh Köztársaságban és Németországban is jó eséllyel pályázhat a villanybuszos tendereken.
Sőt: tavaly augusztusban számoltunk be róla, hogy visszatér Görögországba az Ikarus márkanév két évtized után.
Két darab tisztán elektromos hajtású Ikarus 80e V4 városi midibusz érkezik a mediterrán országba, miután a székesfehérvári gyártó termékeit forgalmazó Electrobus Europe görög partnercége, a Fotagon Led nyerte meg a járművek szállítására kiírt helyi tendert.
Ez azért is érdem, mert Görögország hagyományosan a városi jellegű midibuszok egyik jelentős felvevőpiaca Európában, de ennek manapság leginkább a török gyártók örülhetnek, mivel a vezető európai buszgyártók jellemzően nem képviseltetik magukat ebben a piaci résszegmensben.
A teljesen elektromos hajtású Ikarus 80e midibusz 2023-as brüsszeli világpremierjén már megemlítették Görögországot az egyik lehetséges vásárlóként.