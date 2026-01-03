Feltámadás: magyar Ikarus-buszokat vásárolhat Nyugat-Európa, már a második nagyváros teszteli – odáig vannak érte a sofőrök

Újabb ajtó nyílhat meg az Ikarus előtt – írja a Vezess.hu az Arriva csehországi leányvállalatára hivatkozva.

Ikarus: feltámadás, magyar buszokat vásárolhat Nyugat-Európa / Fotó: Ikarus Bus & Coach / Facebook

Egészen pontosan arról van szó, hogy

a Cseh Köztársaságba is visszatérhet az Ikarus,

ráadásul már elektromos buszokkal hódíthat a legendás magyar gyártó. Kladno városa ugyanis fontos döntés kapujában áll.

Ikarus: feltámadás, magyar buszokat vásárolhat Nyugat-Európa

A Prága vonzáskörzetében található településen egy Ikarus 120e V3 állt forgalomba az ottani közösségi szolgáltató, az Arriva üzemeltetésében. Az újdonságot a közel 70 ezer fővel rendelkező településen minden fontos viszonylaton kipróbálják.

A teszt várhatóan jövő hétfőn zárul, addig igyekeznek tapasztalatokat szerezni a típus üzemeltetéséről, többek között a töltéséről. "A sofőrök első visszajelzései több mint kedvezőek. Véleményük szerint

kényelmes,

jól kezelhető

és jól kormányozható.

Eddig elégedettek a jármű vezetési tulajdonságaival, meglepően jó hatótávolságával és az akkumulátorok töltési sebességével" – olvasható az Arriva csehországi leányvállalatának beszámolójában.

A székesfehérvári autóbusz előtt az Arriva többek között az Iveco Crossway LE elektromos buszt, valamint a Mercedes-Benz eCitaro-t is tesztelte. A vállalat az egyik legnagyobb üzemeltetőnek számít a Cseh Köztársaságban.

A próbafutásokra azért van szükség, mert a társaság a jövőben tovább szeretné növelni elektromos autóbuszainak számát: 2026-ban várhatóan további villanybuszok fognak forgalomba állni a kladnói helyi közösségi közlekedésben.

Az Ikraus tehát a most már a nyugat-európai piacért is versenyben van. Nem csak a csehről van szó, hiszen 2025 végén egy másik városban, a németországi Chemnitzben is elkezdődött egy Ikarus 120e típusú elektromos autóbusz tesztje.

A magyar gyártó tehát a Cseh Köztársaságban és Németországban is jó eséllyel pályázhat a villanybuszos tendereken.

Sőt: tavaly augusztusban számoltunk be róla, hogy visszatér Görögországba az Ikarus márkanév két évtized után.

Két darab tisztán elektromos hajtású Ikarus 80e V4 városi midibusz érkezik a mediterrán országba, miután a székesfehérvári gyártó termékeit forgalmazó Electrobus Europe görög partnercége, a Fotagon Led nyerte meg a járművek szállítására kiírt helyi tendert.