„Itt már nem az a kérdés, hogy lazít-e az MNB, hanem hogy mikor vágnak kamatot Varga Mihályék”

Egyaránt van kellemes és kellemetlen meglepetés a decemberi inflációs adatban. Ahogy beszámoltunk róla, decemberben a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 3,3 százalékkal, míg novemberhez viszonyítva 0,1 százalékkal emelkedtek. Ezzel immár második hónapja tartózkodik az infláció a jegybank 4 százalékos tartományában, igaz, az egész éves adatról ugyanez nem mondható el. Tavaly összességében 4,4 százalékos volt a pénzromlás átlagos üteme, szemben a 2024-es 3,7 százalékkal.

Inflációs meglepetés: a szakértők is vitatkoznak a decemberi számokon / Fotó: Vémi Zoltán

„A friss adat némiképp keserű szájízt hagy maga után, a 3,3 százalékos inflációs ráta ugyanis meghaladja a piaci konszenzust” – így kommentálta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legújabb inflációs adatait. Az éves bázisú mutató novemberhez képest 0,5 százalékpontos lassulása mögött tehát részben az alacsony havi átárazás, részben pedig a bázishatás húzódik meg – tette hozzá.

A havi alapon régóta meglehetősen mérsékelt inflációs ráta ellenére az alapfolyamatok továbbra sem tekinthetők egyértelműen kedvezőnek. Erről árulkodik a volatilis tételektől megtisztított maginflációs mutató alakulása, amely csökkent ugyan, de még mindig nem konzisztens a jegybanki árstabilitási céllal, hiszen 3,8 százalékon áll

– állapítja meg az elemző.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza egy fokkal pozitívabb hangot ütött meg kommentárjában. A 3,3 százalékos infláció szerinte megfelel a piaci várakozásoknak. Ráadásul ezzel tovább közeledett a jegybanki célhoz, sőt, már nincs is messze tőle. Azt ő is elismeri, hogy a bázishatás miatt mindenképp várható volt, hogy az előző hónaphoz képest csökkent az infláció: a bázisidőszaki 0,5 százalékos havi alapú drágulás magasnak számít, most csak 0,1 százalékkal emelkedtek az árak novemberhez képest.

Több olyan tényező van ugyanakkor, amely az infláció csökkenésének irányába hat hosszú távon. Ezek közül a legfontosabb a forint tavaly tapasztalt erősödése, ami az elemző szerint rámutat arra is, hogy a jegybank érdemben tudja csökkenteni az inflációt, ha ennek megfelelő monetáris politikát folytat és tudja erősíteni a forintot, a gyengülése pedig messze nem törvényszerűség.

Emellett fontos tényező az árrésstop, illetve ehhez kapcsolódóan a kormányzat megállapodásai az egyes szolgáltató ágazatokkal a tavalyi áremelés elhagyásáról.