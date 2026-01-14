Deviza
Kurali Zoltán
MNB
kamatcsökkentés

Olyat üzent az MNB, amiről Nagy Mártonnak is beszélnie kell, mikor a kormány elé lép

A szolgáltatásoknál továbbra is magas áremelkedés miatt egyelőre nincs tér a gyors kamatcsökkentésre. Kurali Zoltán MNB-alelnök az inflációsn yomás jelentette kockázatokról beszélt egy konferencián.
VG
2026.01.14, 14:56
Frissítve: 2026.01.14, 15:31

Igyekezett eloszlatni az esetleges monetáris lazítás kezdetéről szóló spekulációkat szerdán Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke, aki szerint a monetáris politikai döntéshozóknak nagyobb meggyőződésre van szükségük ahhoz, hogy több mint egy év után először csökkentsenek az irányadó kamaton. Az infláció kérdése a szerdai kormányülésen is terítékre kerül, és hamarosan kiderülhet, van-e eltérés a kormányzati és a jegybanki álláspont között eltérés a kamatok szintjét illetően. Utóbbit azonban nagyon ritkán kommentálja a kormány, a piac gondolkodását viszont kiolvashatjuk a forint árfolyamából.

Még aggódik az infláció miatt a jegybank, távolabb kerülhet a kamatcsökkentés / Fotó: Teknős Miklós

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szerdán a bécsi Közép- és Kelet-Európai Fórumon mondott beszédében a szolgáltatási szektor „makacs” áremelkedésére mutatott rá a legfrissebb inflációs adatok közzétételét követő napon – tudósított az eseményről a Bloomberg.

Míg az éves árnövekedés a múlt hónapban hirtelen 3,3 százalékra lassult, megközelítve a központi bank 3 százalékos célját, a szolgáltatások árai ennél több mint kétszer nagyobb mértékben emelkedtek.

Infláció és MNB: a forint árfolyama alapján az időzítés lehet a fő kérdés 

A döntéshozóknak Kurali szerint „sok meggyőződésre” van szükségük a decemberi adatok után, hogy megkezdjék a monetáris lazítást: a bank megőrzi óvatosságát.

Még mindig makacs inflációs tendenciákat látunk a szolgáltatási szektorban

 – mondta Kurali, hozzátéve, hogy az MNB továbbra is óvatos és türelmes hozzáállást tart fenn a monetáris politikával kapcsolatban.

Kurali helyzetértékelése emelhette a monetáris lazítás mércéjét a következő üléseken, miután a központi bank decemberben a 14. hónapja tartotta változatlanul az irányadó kamatlábat. 

Nyilatkozatával szinte egy időben derült ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-posztjából, hogy a szerdai kormányülés egyik fontos napirendi pontjaként a gazdaság állapotáról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter számol be: áttanulmányozzák többek közt, minek köszönhető az infláció csökkenése. 

Talán kiderül az is, miként viszonyul a kormány a kamatcsökkentés témájához: az alacsonyabb kamat a vállalkozásokat segíti és csökkenti az állam kamatköltségeit. Mindemellett a kamat témájáról igen ritkán szólal meg a kormány, hiszen a kamatok beállítása a jegybank feladata, inflációs céljával összhangban.

Van-e véleményeltérés a kamatszintről, illetve a kamatcsökkentés időzítését illetően, mindezért kicsi az esélye, hogy megtudjuk. Az is lehet, hogy nincs – mindenesetre a piac és a kormány is Kurali révén értesült a jegybank üzenetéről, ami azt sugallja, hogy nagyon gyors kamatcsökkentésekben bízni nem érdemes.

A forint árfolyamának alakulása azt mutatja: a piacon úgy értékelték a beérkező információkat, beleértve az inflációs adatokat és Kurali nyilatkozatát, hogy inkább a kamatcsökkentések időzítéséről lehet szó, mint az elmaradásukról.  A forint a kereskedés kezdetén még erősödött az euró ellenében, majd Kurali nyilatkozata ellenére gyengülni kezdett.

Varga Mihály jegybankelnök hétfőn arról beszélt, a decemberi inflációs adatok „döntő jelentőségűek” lesznek a politikai döntéshozók számára, akik mostanról adatvezérelve hozzák meg kamatdöntéseiket, azt követően, hogy az elmúlt bő egy évben gyakorlatilag kizárják a monetáris lazítás lehetőségét.

A szolgáltatások ára decemberben éves szinten 6,8 százalékkal emelkedett, ami több mint kétszerese a fő inflációs mutatónak. Ezeket a költségeket tovább növelheti a januártól bevezetett kétszámjegyű minimálbér-emelés.

Az MNB monetáris tanácsa legutóbbi ülésén 6,5 százalékon tartotta irányadó kamatlábat, amely jelenleg Romániával együtt a legmagasabb az Európai Unióban. Eközben a magyar kormány a a országgyűlési választások előtt néhány hónappal elkezdte sürgetni a központi bankot, hogy kezdje meg a kamatcsökkentést. Kurali Zoltán szerint a kormány osztja a jegybank elkötelezettségét az infláció megfékezése iránt.

Az inflácó kérdése soron következő, szerdai kormányülésen is napirendre kerül, ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be kedden.

A gazdaság állapotáról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter számol be, majd áttanulmányozzák, hogy minek köszönhető az infláció csökkenése – közölte a kormányfő. 

Az elemzők abban eddig egyetértettek, hogy a következő hónapokban hozzá fog nyúlni az alapkamathoz a Magyar Nemzeti Bank.

 

