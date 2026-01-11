A jövő héten az inflációé lesz a főszerep – fontos decemberi adatokról számol be a hivatal

Az iparról, a fogyasztói árakról és az építőiparról közöl adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), míg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét publikálja a héten. A legérdekesebbnek a decemberi inflációs adatok tűnnek.

A tavalyi inflációs adatok is kiderülnek / Fotó: Vémi Zoltán

A KSH hétfőn közöl előzetes adatot az ipar novemberi teljesítményéről, majd csütörtökön teszi közzé a második becslést. Októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal maradt el az azonos év azonos időszakához képest. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezett a kiigazítatlannal, szezonálisan és munkanappal kiigazítva 0,5 százalékkal volt nagyobb a szeptemberinél.

Jönnek a tavalyi inflációs adatok

A hivatal kedden számol be a fogyasztói árak decemberi és tavalyi egész évi alakulásáról. A fogyasztói árak novemberben átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, októberhez viszonyítva 0,1 százalékkal voltak magasabbak. A statisztikai hivatal szerdán közli az építőipari termelés novemberi adatait. A szektor kibocsátása októberben a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 9,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 14,7 százalékkal, az egyéb építményeké 3,7 százalékkal bővült.

Ugyancsak szerdán jelenik meg a rövidített jegyzőkönyv a monetáris tanács legutóbbi kamatdöntő üléséről. A tanács a december 16-i ülésén nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén és a kamatfolyosó két szélén sem. Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat.