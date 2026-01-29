Globális kozmetikai márka fordíthat hátat Magyarországnak

A jelek szerint kivonul Magyarországról a világ egyik legismertebb kozmetikai vállalata, az Inglot – írja az Origo az általa fellelt információk alapján. A cég Magyarországon egy önálló üzlettel van jelen, valamint a Douglas drogériákban kínálja szolgáltatásait. A vállalat a hazai online értékesítést is megszünteti.

Az Inglot jelentős globális kozmetikai márka, a jelek szerint magyarországi működése befejezésére készül / Fotó: Jaap Arriens (illusztráció)

Inglot: globális kozmetikai márka adhatja fel a magyar piacot

A lap arról ír, hogy az Inglot a világ egyik vezető sminkmárkája. Magyarországon 2018 áprilisában nyitották meg az első üzletüket az Arena Mall bevásárlóközpontban. Ez az üzlet azóta bezárt. Jelenleg az egyetlen kizárólagos Inglot üzlet a Westend bevásárlóközpontban található, emellett a termékeik elérhetők a Douglas parfümériák hálózatában és – a jelek szerint már csak a készlet erejéig – online. A márka ismert arról, hogy sminkszolgáltatásokat nyújt időpont-egyeztetés alapján. Az Origo cikkében azt írja, hogy próbálták elérni a vállalatot a fellelhető telefonos elérhetőségeken, de nem jártak sikerrel.

Az Inglot Cosmetics székhelye a délkelet-lengyelországi Przemyslben található, és sminktermékek gyártására specializálódott. A céget 1983-ban alapította Wojciech Inglot, egy przemysli lengyel vállalkozó. Termékeiket világszerte több mint 950 butiküzletben értékesítik 90 országban. A márka által kínált termékek körülbelül 95 százalékát egy przemysli üzemben gyártják.

Az Origo a márka várható magyarországi kivonulásáról egy ismert kozmetikus-influenszer által közzétett információk, valamint a márka friss közösségi médiás bejegyzése alapján ír.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.