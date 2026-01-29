Jelentősen csökkentek az árak a magyar iparban, de korai még pezsgőt bontani

Tavaly decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,9 százalékkal, az exportértékesítés árai 4,1 százalékkal csökkentek az előző év decemberéhez képest – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.

Decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól / Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Novemberben éves alapon még 2,7 százalékos csökkenést jegyeztek fel az ipari termelői árak esetében.

A novemberi szinthez viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak. 2025-ben a belföldi értékesítési árak 2,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 5,0 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak együttesen 4,1 százalékkal meghaladták a 2024. évit.

2025. decemberben a 2024. decemberihez képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 1,9 százalékkal csökkentek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,8 százalékkal mérséklődtek az árak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 2,4 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,0, a beruházási javakat gyártókban 2,0 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 2,6 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 4,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,6, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,1 százalékkal visszaestek.

Összességében emelkedtek az ipari termelői árak tavaly

A 2025-ös év egészét nézve 2024-hez viszonyítva az ipari termelői árak összességében 4,1 százalékkal magasabbak voltak. A belföldi értékesítési árak átlagosan 2,3 százalékkal emelkedtek, ezen belül a feldolgozóipari árak 2,5, míg az energiaipari árak 1,7 százalékkal nőttek.

Az ipar belföldi értékesítési árai az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 1,4, a beruházási javakat gyártókban 3,0, a fogyasztási cikkeket gyártókban 5,1 százalékkal nőttek.