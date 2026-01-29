Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
KSH
ipari termelés
ipar
feldolgozóipar

Jelentősen csökkentek az árak a magyar iparban, de korai még pezsgőt bontani

Decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól a KSH friss adatközlése szerint. Az előző hónaphoz viszonyítva 0,4 százalékkal lettek alacsonyabban az ipari termelői árak.
VG
2026.01.29, 08:30
Frissítve: 2026.01.29, 10:31

Tavaly decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,9 százalékkal, az exportértékesítés árai 4,1 százalékkal csökkentek az előző év decemberéhez képest – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.

ipari termelés, ksh, autóipar, autó, autógyártás, gyár, munkás, munkások, termelés, gyári munkás, gyári munkások
Decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól / Fotó: Zuyeu Uladzimir / Shutterstock

Novemberben éves alapon még 2,7 százalékos csökkenést jegyeztek fel az ipari termelői árak esetében. 

A novemberi szinthez viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak. 2025-ben a belföldi értékesítési árak 2,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 5,0 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak együttesen 4,1 százalékkal meghaladták a 2024. évit.

2025. decemberben a 2024. decemberihez képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 1,9 százalékkal csökkentek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,8 százalékkal mérséklődtek az árak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 2,4 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,0, a beruházási javakat gyártókban 2,0 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 2,6 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 4,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,6, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,1 százalékkal visszaestek.

Összességében emelkedtek az ipari termelői árak tavaly

A 2025-ös év egészét nézve 2024-hez viszonyítva az ipari termelői árak összességében 4,1 százalékkal magasabbak voltak. A belföldi értékesítési árak átlagosan 2,3 százalékkal emelkedtek, ezen belül a feldolgozóipari árak 2,5, míg az energiaipari árak 1,7 százalékkal nőttek.

Az ipar belföldi értékesítési árai az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 1,4, a beruházási javakat gyártókban 3,0, a fogyasztási cikkeket gyártókban 5,1 százalékkal nőttek.

Az ipari exportértékesítési árak 5,0 százalékkal növekedtek, ezen belül a feldolgozóiparban 2,4, a kis súlyt képviselő energiaiparban pedig átlagosan 11,7 százalékkal magasabbak voltak az árak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

