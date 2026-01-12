Továbbra sem ért véget az ipar vesszőfutása – a járműipar maradt a kézifék

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbi szinttől. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal volt alacsonyabb a 2025. októberinél a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett gyorstájékoztatója szerint.

Tovább gyengélkedik a magyar ipar / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Egy hónappal korábban Magyarországon 2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Tavaly novemberben a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés volumene az év első tizenegy hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal csökkent.

Egész évben csökkenés jellemzi a magyar ipart

A mostani gyenge adat jól illeszkedik a 2025-ös trendbe, ugyanis a tavalyi év első tíz hónapjában, 2025. január és október között az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 3,3 százalékkal csökkent. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,2 százalékkal mérséklődött.