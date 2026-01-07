Váratlanul csökkentek azt árak az iparban, de nem mindenki lehet boldog
A tavalyi évhez képest 2,7 százalékkal csökkentek novemberben az ipari termelői árak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett adatai szerint. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal visszaestek az előző év novemberéhez képest. Októberben éves alapon még 1,8 százalékos növekedést jegyeztek fel az ipari termelői árak esetében.
Októberhez képest a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak.
Ezért estek az ipari termelői árak
Részletesebben vizsgálva a belföldi termelői árak 1,8 százalékos csökkenése mögött a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóipar 1,1, és a 35,4 százalékos súlyú energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8 százalékos visszaesése áll éves alapon, ugyanakkor az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1 százalékkal növekedtek.
Rendeltetés szerint vizsgálva pedig belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,1, a beruházási javakat gyártókban 1,5 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,0 százalékkal emelkedtek az árak.
Az exportértékesítés árainak éves szintű 3,1 százalékos csökkenése mögött pedig a 91,8 százalékos súlyú feldolgozóipar árainak 2,2 és a 8,0 százalékos súlyú energiaipar árainak 11,7 százalékos esését mérték.
Az év első 11 hónapját tekintve a belföldi értékesítés árai 2,7, az exportértékesítéséi 5,8 százalékkal nőttek, így mindent egybevetve az ipari termelői árak 4,8 százalékos emelkedtek.