Az informatikai munkaerőpiacon az elmúlt egy-két év bizonytalansága után most végre megint egyértelműbb irány rajzolódik ki: a mesterséges intelligencia térnyerése nem söpörte le a pályáról a fejlesztőket és rendszermérnököket, ugyanakkor alaposan átrendezte a fizetési viszonyokat. A No Fluff Jobs friss bérkalauza szerint a kivárás időszaka lezárult az IT-szektorban, és a munkaerőhiány ismét a szakemberek alkupozícióját erősíti, miközben a bérezés egyre inkább a tényleges tudáshoz és teljesítményhez igazodik.

Jó hír az IT-szektorban: nem tűntek el az állások a mesterséges intelligencia miatt, de jelentősen átrendezte a béreket / Fotó: microstock3D

A számok alapján az IT továbbra is a legjobban fizető szektorok közé tartozik: 2025-ben az átlagos bruttó bér elérte a 3,5 millió forintot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden területen automatikus emelkedés lenne. A piac most sokkal célzottabban áraz: míg az IT dolgozók átlagfizetése kiemelkedő, addig például

a HR szektorban egy junior 486-599 ezer forint,

egy szenior pedig nagyjából 871 ezer és 1,13 millió forint közötti bruttó bérre számíthat.

A marketingterületen a belépő fizetések 551-640 ezer forint körül alakulnak, a tapasztaltabb szakembereknél pedig 942 ezer és 1,31 millió forint közötti sávok jellemzők. Az MI-vel kapcsolatos félelmek a gyakorlatban inkább átalakulást hoztak, mint tömeges kiszorítást. A fejlesztői tudás továbbra is keresett, de az elvárások változnak: a junioroktól már nem pusztán eszközhasználatot, hanem rendszerszintű gondolkodást várnak el, míg a szeniorok esetében a folyamatos technológiai megújulás vált alapkövetelménnyé.

A hirdetések száma nő, a jelentkezők száma viszont csökken, ami tovább erősíti a jól képzett szakemberek tárgyalási pozícióját.

A bérdinamikában markáns különbségek látszanak a karrierszintek között. A 2024-es és 2025-ös adatok összevetése szerint a junior pozíciók – különösen a mobilfejlesztés, a HR és a termékmenedzsment területén – látványosan felértékelődtek. Ezzel szemben a szenior szinten egyfajta korrekció figyelhető meg: a tapasztalat önmagában már nem garancia a kiugró fizetésre, a cégek inkább a konkrét üzleti hozzáadott értéket és a speciális szaktudást díjazzák. A legkiszámíthatóbb béremelkedést azoknál a szakembereknél látni, akik már nem pályakezdők, de még nem számítanak felső szintű, vezető tapasztalattal rendelkező szakértőnek – ők adják jelenleg a tech-piac legstabilabb rétegét.