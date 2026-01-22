Jó hír az IT-szektorban: nem tűntek el az állások a mesterséges intelligencia miatt, de jelentősen átrendezte a béreket
Az informatikai munkaerőpiacon az elmúlt egy-két év bizonytalansága után most végre megint egyértelműbb irány rajzolódik ki: a mesterséges intelligencia térnyerése nem söpörte le a pályáról a fejlesztőket és rendszermérnököket, ugyanakkor alaposan átrendezte a fizetési viszonyokat. A No Fluff Jobs friss bérkalauza szerint a kivárás időszaka lezárult az IT-szektorban, és a munkaerőhiány ismét a szakemberek alkupozícióját erősíti, miközben a bérezés egyre inkább a tényleges tudáshoz és teljesítményhez igazodik.
A számok alapján az IT továbbra is a legjobban fizető szektorok közé tartozik: 2025-ben az átlagos bruttó bér elérte a 3,5 millió forintot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden területen automatikus emelkedés lenne. A piac most sokkal célzottabban áraz: míg az IT dolgozók átlagfizetése kiemelkedő, addig például
- a HR szektorban egy junior 486-599 ezer forint,
- egy szenior pedig nagyjából 871 ezer és 1,13 millió forint közötti bruttó bérre számíthat.
A marketingterületen a belépő fizetések 551-640 ezer forint körül alakulnak, a tapasztaltabb szakembereknél pedig 942 ezer és 1,31 millió forint közötti sávok jellemzők. Az MI-vel kapcsolatos félelmek a gyakorlatban inkább átalakulást hoztak, mint tömeges kiszorítást. A fejlesztői tudás továbbra is keresett, de az elvárások változnak: a junioroktól már nem pusztán eszközhasználatot, hanem rendszerszintű gondolkodást várnak el, míg a szeniorok esetében a folyamatos technológiai megújulás vált alapkövetelménnyé.
A hirdetések száma nő, a jelentkezők száma viszont csökken, ami tovább erősíti a jól képzett szakemberek tárgyalási pozícióját.
A bérdinamikában markáns különbségek látszanak a karrierszintek között. A 2024-es és 2025-ös adatok összevetése szerint a junior pozíciók – különösen a mobilfejlesztés, a HR és a termékmenedzsment területén – látványosan felértékelődtek. Ezzel szemben a szenior szinten egyfajta korrekció figyelhető meg: a tapasztalat önmagában már nem garancia a kiugró fizetésre, a cégek inkább a konkrét üzleti hozzáadott értéket és a speciális szaktudást díjazzák. A legkiszámíthatóbb béremelkedést azoknál a szakembereknél látni, akik már nem pályakezdők, de még nem számítanak felső szintű, vezető tapasztalattal rendelkező szakértőnek – ők adják jelenleg a tech-piac legstabilabb rétegét.
A közeljövő egyik legnagyobb változása nem a technológiából, hanem a szabályozásból érkezik. 2026. június 7-től életbe lép az uniós bértranszparencia-irányelv, mely kötelezővé teszi a bérsávok előzetes megadását. Ez gyakorlatilag megszünteti a fizetési alkudozást övező bizonytalanságot:
- a munkáltatók nem kérdezhetnek rá a korábbi fizetésre,
- az ajánlatnak a pozíció értékéből kell kiindulnia,
- és a dolgozók jogosultak lesznek tájékoztatást kérni az azonos munkakörben dolgozók átlagbéréről.
A változó környezetben egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a munkavállalók pontos képpel rendelkezzenek a piacról. Ennek jegyében a No Fluff Jobs és a Cubix február 10-én közös online eseményen mutatja be részletesen a bérkalauz megállapításait. A cél nem a bérverseny felfűtése, hanem az, hogy az érintettek a számok ismeretében tudjanak eligazodni egy olyan munkaerőpiacon, ahol az MI már nem fenyegetés, hanem alapfeltétel.
Az MI-korszakban nem a méret a lényeg
Pikéthy Árpád, a IBM Magyarország vezetője szerint tíz éven belül versenyképtelenné válhatnak azok a vállalatok, melyek nem használják ki a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítás nyújtotta előnyöket. Az IBM globális tapasztalatai alapján az MI már ma is kézzelfogható hatékonyságnövekedést hoz, a vállalat saját folyamataiban például a munkaügyi feladatok döntő részét kiváltotta, jelentős költségmegtakarítással.
A hazai piacon az MI elsősorban az adminisztratív működésben, az értékesítésben és a szoftverfejlesztésben hoz mérhető eredményeket,
ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt kap a biztonságos és szabályozott alkalmazás. Az igazi technológiai ugrást a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítástechnika összekapcsolása jelentheti, amely már most is pontosabb pénzügyi előrejelzéseket tesz lehetővé egyes nemzetközi példák alapján. A szakértők egyetértenek abban, hogy az MI-korszakban nem a méret, hanem a tudás, az alkalmazkodóképesség és a tudatos stratégia dönti el, ki tud valódi üzleti előnyt kovácsolni az új technológiákból.