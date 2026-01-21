Itt a kormány legújabb programja: már idén 100 milliárdot szórna rá az éttermekre Nagy Márton

Deviza
Csökkenti a kormány az éttermek esetében a turizmusfejlesztési hozzájárulást, jövőre teljesen papírmentesek lehetnek az éttermek – Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen ismertette a részleteket a kormány éttermeket segítő legújabb programjáról. A tárcavezető szerint 2026 a kormány lépni fog a magas januári gázszámlák miatt, úgy fogalmazott, hogy a hideg károsultjait úgy kell segíteni, hogy a hideg nyerteseit büntessék.
Járdi Roland
2026.01.21, 08:51
Frissítve: 2026.01.21, 09:49

"Azt érezzük, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben az ő megélhetésüket és eredményességüket javítani kell " ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen a kormány legújabb programjáról. Szerdán jelentette be a tárcavezető az éttermeket támogató akciótervet, ennek részleteit ismertette a miniszter.

NAGY Márton
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az éttermeket egy 5+1 elemből álló csomaggal segítenék, a program keretösszege 100 milliárd forint. Összesen 9600 étterem tartozik ebbe a kategóriába Nagy Márton szerint, a cukrászdákra és kávézókra nem vonatkozik a program.

A turizmus jól megy, de azt látjuk, hogy a jelenlegi adókörnyezetben nehezen jön ki a matek

 – indokolta, hogy miért volt szükség az akciótervre. A miniszter kiemelte a fehérítési hatást, fontosnak tartják, hogy a fehérítés megtörténjen. Szerinte ez az egyik legérzékenyebb szektor, amelyet érint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése.

A kormány jóváhagyta a csomagot, amely a következő lépésekből áll:

  1. Az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció adómentessé téletel a vállalkozás árbevételének 1 százalékig, de legfeljebb évi 100 millió forintig – 2026. január elsejétől él az intézkedés, amely a bevezetés évében 30-40 milliárd forint kölségvetési hatása, hosszú távon pedig 20-25 milliárd forint.
  2. Turizmusfejlesztési hozzájárulás 4 százalékról 2 százalékra csökkentése az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetében – ennek költségvetési hatása 30-32 milliárd forint.
  3. Felszolgálási díj "kiterjesztése" adózási szempontból, az éttermek árbevételük 20 százalékát így kezelhetik. A minimálbér feletti részre nem kell megfizetni a szochot és az szja-t – a költségvetési hatása 35-55 milliárd forint, februártól alkalmazható.
  4. Kedvezményes hitel a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól – 10 millió forintot fognak adni forgóeszközre és a beruházásokra, 2,5 százalékos kamat mellett. Január 26-ától lehet igényelni.
  5. Vendéglátó Kisokos – ebben leírják, hogy milyen előrásoknak kell megfelelni. Nagy Márton szerint nem elkapni akarják az éttermeket, hanem a transzparens működést lehetővé tenni.
  6. A szektor papírmentessé tétele  – 2027. január elsejétől teljesen papírmentessé tennék az éttermi szolgáltatásokat. Mivel online pénztárgép rendszerek vannak, ezért ezek a számlák megvannak. "Ezt mi vállaljuk"  – ígérte a miniszter.

Ugyanakkor Nagy Márton jelezte, hogy a költségvetési hatása első ránézésre 100 milliárd, de a fogyasztás növelő hatása miatt kisebb lehet, ezért nem aggódnak amiatt, hogy a költségvetés stabilitását veszélyeztetné a program. Nagyságrendileg úgy számolnak, hogy a 9600 étterem 40 százaléka Budapesten koncentrálódik, 60 százaléka vidéken. 

Téved Kapitány István Nagy Márton szerint

Nem jó helyen keres, téves szakmai álláspont az, amit ő képvisel

– ezt mondta Nagy Márton Kapitány István, a Tisza szakértőjéről, aki szélerőművek építését pörgetné fel. A miniszter szerint a kormány is tisztában van az energiaárak problémájával, ezért kezdett tárolókapacitások építésébe. Szerinte kiegyenlítő energiára van leginkább szükség, ugyanis a megújuló energiahordozók bizonytalansági tényezőt jelentenek a rendszerben. Hangsúlyozta, nem érdekli, hogy honnan jön az energia, a lényeg, hogy olcsó legyen. 

"Ha ugyanilyen olcsó forrást talált valaki, hajrá".

Az orosz energia a legolcsóbb és a legstabilabb szerinte.

"Nagyon sok helyen van megélhetési probléma"

Fontos dolog Nagy szerint a minimálbér emelésének hatása, ezért indították el a mostani programot. Jelezte, hogy a vendéglátóhelyek profitabilitása nem homogén.

Nagyon sok helyen van megélhetési probléma – mondta Nagy, aki szerint a szakmai szervezetek kérték ezt a programot, ezért ez nem a kormány, hanem az ő csomagjuk. Hangsúlyozta, hogy össze kell zárni a minimálbéreket Magyarország és Ausztria között, ezt csak úgy lehet, hogy ha emelik, vagy fehérítik. A Balaton mellett is azt látják, hogy sokan elmennek az osztrák síparadicsomokba.

Módosíthatja a kormány a rezsicsökkentést

A miniszter reagált arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggeli Facebook posztjában a rezsicsökkentés kiterjesztését lengette be, amiről a kormány a szerdai ülésén is tárgyalni fog.

A kormány fontos döntést hoz a januári megemelkedett gáz számlák kapcsán, a kormány lépni fog

– mondta Nagy Márton, aki részleket nem akart elárulni, de azt azért hozzátette, hogy a hidegnek voltak kárvallottjai, 43 százalékkal emelkedett a lakosság fogyasztása. Úgy fogalmazott, hogy a hideg károsultjait úgy kell segíteni, hogy a hideg nyerteseit büntessék. Sejtelmesen megjegyezte, hogy ezt a gazdasági szakemberek érteni fogják.

A Világgazdaság is kérdezte a minisztert, miután megírtuk, hogy januárban váratlanul nagyot ugrott a ZEW-index, ami kedvező jel a magyar autóipar számára. Nagy Márton szerint azonban nagy javulás csak a harmadik negyedévben várható a hazai iparban. 

"Összesséségében kettős képet látok, van egy nagy költekezés, de az autóipar szenved" – mondta, hozzátéve, hogy a német ipart letarolják a kínai gyártók. 

