közlekedés
Zugligeti Libegő
kedvezményes jegy
Budavári Sikló
Budapest
BKV
BKK
lakcímkártya

BKV: megújul a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő jegyrendszere – jön a filléres jegy, de van egy fontos feltétel

Megújítja a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő árszabását a BKV. Magyarországi lakcímkártyával elérhetővé válnak a kedvezményes jegyek is.
VG/MTI
2026.01.30, 13:05
Frissítve: 2026.01.30, 13:11

Átláthatóbb választékot és új kedvezményt kínálva február 1-től megújul a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő jegyrendszere – jelentette be pénteki közleményében a BKV Zrt. A vállalat tájékoztatása szerint visszatérnek az egyirányú jegyek, ugyanakkor megmaradnak a kétirányú és a retúr opciók is, magyarországi lakcímkártyával pedig kedvezményes "Itthoni jegyek" válnak elérhetővé a Siklón.

Budavári Sikló, BKV, BKK jegyrendszer
BKV: megújul a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő jegyrendszere / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A Budavári Siklón jelentős kedvezménnyel, nagyjából féláron Itthoni jegyek válthatók februártól, a jegyek a Sikló pénztáraiban vásárolhatók meg, a lakcímkártya bemutatásával. A retúrjegy egy hegymeneti és egy lejtmeneti utazásra jogosít, míg az egyirányú jegy egy tetszőleges irányú utazásra használható fel. - írták.

A Zugligeti Libegőn az egyirányú jegy egy utazásra, a kétirányú jegy pedig két tetszőleges irányú utazásra érvényes - ezért különbözik a kétirányú és a retúr elnevezés a két szolgáltatásnál.

Továbbra is vásárolható "Sikló + Hajó" kombinált jegy is, amely a Budavári Siklón és a körjárati hajókon használható fel a vásárlástól számított 30 napig.

Változás a BKK jegyválasztékában is

Megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől, ugyanakkor bővül a BudapestGO-ban megvásárolható bérletek köre – jelentette be még a hét elején a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A közlemény alapján a korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.

A BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre bővül: jön az éves Budapest-bérlet cégeknek, az éves Országbérlet (teljesárú és kedvezményes), az éves Pest vármegyebérlet (teljesárú és kedvezményes). Idén megújul a BKK közbringa-rendszere, a Mol Bubi is.

