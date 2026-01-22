Deviza
EUR/HUF384,32 0% USD/HUF328,95 -0,1% GBP/HUF441,11 -0,18% CHF/HUF414,42 +0,25% PLN/HUF91,17 -0,09% RON/HUF75,44 +0,02% CZK/HUF15,79 -0,05% EUR/HUF384,32 0% USD/HUF328,95 -0,1% GBP/HUF441,11 -0,18% CHF/HUF414,42 +0,25% PLN/HUF91,17 -0,09% RON/HUF75,44 +0,02% CZK/HUF15,79 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 229,63 +0,76% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 632 +0,94% OTP38 230 +0,58% RICHTER10 250 +0,98% OPUS553 0% ANY7 880 +1,02% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +1,15% BUMIX10 374,18 +0,53% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 593,66 +1,1% BUX122 229,63 +0,76% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 632 +0,94% OTP38 230 +0,58% RICHTER10 250 +0,98% OPUS553 0% ANY7 880 +1,02% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +1,15% BUMIX10 374,18 +0,53% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 593,66 +1,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
rezsi
Kapitány István
Magyar Péter

Veszélyben a rezsicsökkentés? Kapitány István, a Tisza új szerzeménye szerint káros, nekik ugyan nem kell

A Shell korábbi alelnöke csatlakozott a Tisza Párthoz. Kapitány István kifejtette, hogy a piac önszabályozásában hisz.
VG
2026.01.22., 09:16

A Partizánban korábban egy interjúban részletesen beszélt gazdasági elképzeléseiről Kapitány István, akit nemrég jelentettek be, mint a Tisza Párt legújabb szakértőjét.

Kapitány István
 Kapitány István kifejtette, hogy a piac önszabályozásában hisz. / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Az Ellenpont cikke szerint Kapitány kifejtette, hogy a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja, ahogy ő fogalmazott a piaci folyamatokba való beavatkozásokat. 

„Én teljes mértékben a piacgazdaság híve vagyok. Tehát nyilvánvalóan mi megtapaszaltuk, hogy milyen a tervgazdaság, a különféle szabályozókkal, különféle piaci folyamatokba való beavatkozásokkal. 

Ezek soha nem vezetnek hosszú távú eredményre. Nyilvánvaló hogy ingyen nem lehet semmit csinálni” – mondta Kapitány, a Tisza szakértője.

A portál szerint különösen a mostani hideg tél körülményei között probléma lehet, hiszen valamennyi háztartásnak jelentőse megnőnének a rezsiterhei, ha nem lenne a hatósági beavatkozás

Az Ellenpont már beszámolt arról, hogy a rezsicsökkentést több tiszás politikus kritizálta már, például Magyar Péter humbugnak nevezte a családokat védő intézkedést.  Bódis Kriszta azt mondta, hogy a rezsicsökkentés azért rossz dolog, mert „valamikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog”, mint kevesebbet fizetni.

Kapitány István az üzleti karrierje ellején az Interagnál dolgozott, amely a Royal Dutch Shell magyarországi képviseletét látta el, majd innen vezetett az útja a multinacionális olajvállalathoz. A Shellnél majdnem negyven évet töltött, végül globális alelnöki pozícióig jutott. Távozása 2024 áprilisában sokakat váratlanul ért, különösen Magyar Péter politikai színre lépését követően.

Szakmai múltja szorosan kapcsolódik az LNG-kereskedelemhez. Saját elmondása szerint a Shell és a magyar kormány között is lobbizott a cseppfolyósított földgáz magyarországi értékesítéséért, amely végül hosszú távú szerződésben öltött testet.  Ez a megoldás azonban eddig kiegészítő szerepet töltött be, nem az orosz energiahordozók kiváltását szolgálta. 

Korábban az Menedzserszövetség elnöke is volt, 2023-ban pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Kapitány Istvánnak.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Kapitány István

Veszélyben a rezsicsökkentés? Kapitány István, a Tisza új szerzeménye szerint káros, nekik ugyan nem kell

Kapitány István kifejtette, hogy a piac önszabályozásában hisz.
8 perc
Davos

Meglepő fordulat, nem akárki mondta ki Davosban: a bevándorlást fölöslegessé teszi a mesterséges intelligencia

A Palantir-vezér gondolatmenete az utolsó szögek egyikét verheti be annak a társadalommérnök-ideológiának a koporsójába, amely szerint össze kell keverni a kultúrákat és a népeket, és a gazdaságnak ez lesz jó.
2 perc
Davos

Trump engedett miután ráijesztett egész Európára: megállapodtak Grönlandról, nem kap a nyakába vámokat az EU

Az elnök szerint a megállapodás az egész északi-sarki régió biztonságát érinti, és minden NATO-tag számára kedvező.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu