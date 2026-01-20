Egyszerre borult ki Szijjártó Péter és Orbán Viktor az orosz gáz és olaj miatt – megmondták Kapitány Istvánnak: „Jobb lenne ezt nem kipróbálni”
Ahogy az várható volt, nem maradt válasz nélkül Kapitány István hétfő esti interjúja, amelyet az ATV-nek adott. Ebben a Tisza Párt energetikai vezetője arról beszélt, hogy Magyarország 2027 után leválasztható az orosz energiaforrásokról, a gázról és az olajról.
Kedden reggel Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált az elhangzottakra, előtte pedig Szijjártó Péter is keményen reagált.
Kapitány István kemény üzenetet kapott Orbán Viktortól és Szijjártó Pétertől
Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy
levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak
– így kezdte bejegyzését a magyar miniszterelnök.
Kiemelte, hogy a magyar kormány a háború kirobbanása óta küzd azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. Ez nem ízlés vagy kedv kérdése. „Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása.
- Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés.
- Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára.
Lehet hebegni-habogni rejtélyes technikai megoldásokról, de ezek tények. Tények, amikre a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet. Úgy látszik, fontosabb a brüsszeli itiner…” – fogalmazott.
A miniszterelnök megszólalása előtt Szijjártó Péter is nyilatkozatot adott ki. A külgazdasági és külügyminiszter ebben kijelentette, hogy a Tisza Párt elvágná az olcsó orosz energiahordozókat Magyarországtól.
Értékelése szerint Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője mindezt brüsszeli utasításra tenné.
48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták őt Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba.
Jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen döntés tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából” – húzta alá.
Szerinte hogyha Magyarországot elvágnák az orosz energiahordozóktól,
- akkor a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének,
- és a magyar gazdaság számára is mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése, és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe.
Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, ezzel fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit, fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában – emelte ki.
Szijjártó Péter szerint Kapitány István „természetesen tudományosan fogalmaz, diverzifikációról beszél, ami azt jelenti, hogy több forrásból kell vásárolni az energiahordozókat”, csakhogy a magyar kormány tett is komoly erőfeszítéseket ennek érdekében: többek között a Shell-lel is hosszú távú gázvásárlási megállapodást írtak alá, amikor még ő volt a vállalat globális alelnöke.
De ha Magyarország nem vásárolhat kőolajat és földgázt a jövőben Oroszországtól, akkor az brutális áremelkedést fog jelenteni a családok és a vállalatok számára is. A családok megélhetése és a gyárak működése, ezáltal munkahelyek kerülnének veszélybe, hogyha Kapitány alelnök úr véghezvinné a Brüsszelből kapott feladatot, és elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól – figyelmeztetett.
Jobb lenne ezt nem kipróbálni.
„Mondjunk nemet a rezsiáremelkedésre, mondjunk nemet a rezsiszámlák háromszoros növekedésére, és mondjunk igent a rezsicsökkentés eredményeinek megvédésére” – zárul Szijjártó Péter közleménye.