Felelőtlenség a köbön: máris levágná Magyarország egyik végtagját a Tisza Párt új gazdasági tótumfaktuma

Szombaton mutatta be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt gazdaságfejlesztési és energiapolitikáért felelős új vezetőjét, Kapitány Istvánt. Az üzletember 37 éven át dolgozott a Shellnél különböző pozíciókban, és sokáig alelnöke is volt, míg 2024-ben ott nem hagyta a globális olajipari vállalatot.

Felelőtlenség a köbön: máris levágná Magyarország aranytojást tojó tyúkját a Tisza Párt új gazdasági tótumfaktuma

A korábbi felső vezető a Tiszta Hang podcastműsorában több ponton is kritizálta a jelenlegi gazdaságpolitikai kurzust, amely szerinte hibák sorozatát követte el a múltban, ezek között említette a repteret.

Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét, miközben az alapvető szolgáltatások összeomlanak

– fogalmazott a Kontroll tudósítása szerint Kapitány István, aki félreérthetetlenül a ferihegyi reptér visszavásárlására utalhatott. Mint ismert, 2024 júniusában jelentette be a kormány, hogy eladása után húsz év évvel újra magyar tulajdonba került a Budapest Airport Zrt, amelyben a magyar állam 80 százalékos tulajdonrészt, míg a társbefektető és üzemeltető Vinci 20 százalékot szerzett. Az adásvételre azért volt szükség, mert 2004-ben a Gyurcsány-kormány 450 milliárd forintért eladta a nemzet légikikötőjét egy kanadai nyugdíjalap és szingapúri befektető alkotta konzorciumnak. A korább tulajdonosra azonban rengeteg panasz érkezett, ilyen volt az a bádogterminál, amelyben a fapados légitársaságok utasainak kellett várakozniuk. Emiatt 2019-ben a kormány egy 77 pontos listát is összeállított, és felszólította a tulajdonost, hogy végre normális repteret üzemeltessen.

A legjövedelmezőbb üzletág ma repteret üzemeltetni

Annak ellenére, hogy tetemes összegbe került az adásvétel, már rövid távon jelentős bevételt hozhat az államkasszának, amit bizonyít, hogy 2025-ben 100 milliárd forint osztalékot fizetett be a Budapest Airport a költségvetésbe.

De nem csak emiatt kötött jó bizniszt a kormány: a reptérnél jövedelmezőbb üzletágat aligha lehet elképzelni a jelenlegi gazdasági környezetben.

A Covid után évről évre egyre szebb számokat a produkál a nemzetközi turizmus, a 2024-es évet is rekordárbevétellel zárta a Budapest Airport. Történetének minden korábbi forgalmi rekordját megdöntötte: 17,6 millió utas és közel 300 ezer tonna légi áru fordult meg a reptéren. Ennek köszönhető, hogy a korábbi tulajdonos tavalyelőtt 412,5 millió euró nettó árbevételt és 177 millió eurós nyereséget könyvelt el.