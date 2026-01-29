A kártya, ami minden harmadik magyar zsebében ott lapul: brutálisan sokat költöttek, szinte mindenhol szórták róla a pénzt
Csúcsra pörgött a SZÉP-kártya forgalma 2025 decemberében: a kártyabirtokosok közel 61,6 milliárd forintot használtak fel, miközben a feltöltések összege 91,6 milliárd forintra emelkedett. Ez utóbbi 19 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből.
A kiugró decemberi adatokban fontos szerepet játszott, hogy a kormány 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetővé tette a hideg élelmiszerek vásárlását SZÉP-kártyával. Ennek eredményeként a kártyabirtokosok egyetlen hónap alatt mintegy 15 milliárd forintot költöttek ilyen termékekre, ami érdemben növelte az összfelhasználást.
Ünnepi költés és belföldi utazás egyszerre
A tárca szerint a karácsonyi és szilveszteri időszakban sok család a belföldi utazást is összekötötte az ünnepi vásárlásokkal. A SZÉP-kártya ebben nemcsak a szálláshelyeken, hanem az általános fogyasztásban is erős támaszt nyújtott, miközben a feltöltések dinamikus bővülése további mozgásteret adott a háztartásoknak.
A kormány értékelése szerint
- a béremelések,
- az adócsökkentések
- és az áremelések letörésére
irányuló lépések együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy több elkölthető jövedelem maradjon a családoknál, amelyet saját döntésük szerint – akár kikapcsolódásra, akár utazásra – fordíthatnak.
A turizmus egyik fő motorja maradt
A SZÉP-kártya 2025 egészében is meghatározó szerepet játszott a belföldi turizmusban. Tavaly összesen közel 492 milliárd forintot költöttek el a kártyákról, ami csaknem 14 százalékos növekedés 2024-hez képest.
A feltöltések éves összege megközelítette az 500 milliárd forintot, ez mintegy 10 százalékkal haladta meg az előző évi szintet.
A szálláshelyek országosan csaknem 14 százalékkal nagyobb bevételt könyvelhettek el 2025 decemberében, mint egy évvel korábban. A Balaton térségében a SZÉP-kártyás költések a belföldi szálláshelyi bevételek 9 százalékát adták, míg Gyula és térsége turisztikai térségben a hazai vendégek szálláshelyi kiadásainak 12 százalékát egyenlítették ki ezzel az eszközzel.
Több kártyabirtokos, több elfogadóhely
A rendszer bővülése is folytatódott: 2025 végén már mintegy 3 millió SZÉP-kártya-tulajdonost tartottak nyilván, egy év alatt 5,6 százalékos volt a növekedés. Az elfogadóhelyek száma eközben megközelítette a 166 ezret, 12,7 százalékkal volt magasabb a 2024. decemberi adatnál.
A minisztérium szerint az év végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, ami 2026 elején tovább élénkítheti a belföldi utazási és fogyasztási kedvet.
Több mint 3 millió magyar zsebében ott van: rekordot dönt a SZÉP-kártya
A kártyabirtokosok száma megközelítette a hárommilliót, míg az elfogadóhelyek száma közel 165 ezerre nőtt. A SZÉP-kártya a turizmus motorja is.