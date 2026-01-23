A csalók kereszttüzébe kerültek a digitális pénzügyek – ezt tehetjük a kiberbűnözők ellen

Soha nem látott fenyegetéshullámmal néz szembe az üzleti világ és a pénzügyi szektor a digitális fizetések és az online bankolás területén. A kiberbűnözők nem csupán exponenciálisan növekvő veszteségeket okoznak, hanem megingatják az ügyfelek bizalmát is, miközben tetemes többletberuházásokat kényszerítenek ki a vállalkozásoktól.

Betámadták a kiberbűnözők a digitális bankrendszert / Fotó: Shutterstock

A kártyacsalások okozta veszteségeket monitorozó FICO European Fraud Map adatai alapján az elmúlt években drasztikusan romlott a helyzet az Európai Unióban és Magyarországon egyaránt. Hazánkban – az online tranzakcióknál előforduló Card-Not-Present (CNP) csalások veszteségeit is beleértve – a bankkártyás csalások összértéke több mint hétszeresére ugrott 2021 és 2024 között:

3,3 millió euróról, vagyis mintegy 1,2 milliárd forintról 22,4 millió euróra, azaz 8,5 milliárd forintra.

Ez az utolsó vizsgált évben 22 százalékos növekedést jelentett, ami igencsak drasztikus emelkedésnek számít.

Az Európai Bankhatóság (EBA) és az Európai Központi Bank 2025-ös közös jelentése szerint a veszteségek legnagyobb része az átutalások és a kártyás fizetések során érte a fogyasztókat, a gazdasági társaságokat és más szervezeteket. Az EU-EGT-ben kibocsátott kártyákkal lebonyolított, mintegy 111 milliárd kártyás fizetés közül közel 17 millió bizonyult csalárd ügyletnek.

Nem várt problémákat okoznak a kiberbűnözők

Az tehát jól látható, hogy a fenyegetés rendszerszintű. Az adathalászok és a csalók nemcsak közvetlen pénzügyi károkat okoznak, hanem hosszú távon aláássák az ügyfelek bizalmát is, miközben folyamatosan növelik az intézmények működési költségeit, ugyanis:

egyre több erőforrást kell fordítani a védelmi rendszerek fejlesztésére,

a munkatársak képzésére,

valamint új jogi és technológiai megoldások – például az erős ügyfél-hitelesítés – bevezetésére,

annak érdekében, hogy a károk minimalizálhatók és a visszaélések megelőzhetők legyenek.

A fentiek ismeretében nem véletlen, hogy mára széles körben érvényesül a zero liability, azaz a zéró felelősség elve a kártyabirtokosok védelmében. Ennek értelmében az ügyfél nem viseli a pénzügyi felelősséget az engedélye nélkül végrehajtott kártyás tranzakciókért, ha nem szándékosan követte el a visszaélést, nem járt el súlyosan gondatlanul, például nem adta át a PIN-kódját, és időben jelezte a problémát a bankjánál. A chargeback, vagyis a visszaterhelési eljárás ezzel párhuzamosan olyan formális jogi-pénzügyi folyamat, amelynek során a kártyabirtokos – például csalás vagy hibás teljesítés miatt – vitatja a tranzakció jogosságát, és a bankja visszaigényli az összeget a kereskedőtől. A digitalizáció előnyei vitathatatlanok, azonban az innovatív fizetési modellek és technológiák újfajta sebezhetőségeket is hoznak, emiatt elengedhetetlen, hogy a szakma hatékonyan és egységesen reagáljon a fenyegetésekre.