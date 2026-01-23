Fagyos számlák Európában, meleg lakások Magyarországon – így véd minket a kormány
A Magyar Nemzet hívta fel rá a figyelmet, hogy a január eleji rendkívüli hideg egész Európában felhajtotta az energiaárakat, a többletköltséget pedig a legtöbb országban végső soron a lakosság fizeti meg. Magyarországon ezzel szemben a kormány döntése alapján az állam átvállalja az extra fűtési költségeket, így a magyar családok nem érzik meg a hideg miatti pluszterheket.
Hideg idő, forró árak: elszállt a gáz Európában
A szokásosnál erősebb fűtési igény gyorsabban apasztotta az európai gáztárolókat, miközben a kereslet meredeken nőtt. Ennek hatására a nagykereskedelmi árak kilőttek:
a holland TTF-gáztőzsdén napokon belül két számjegyű áremelkedés is előfordult, a heti drágulás pedig megközelítette a harminc százalékot.
Ezek a költségek a legtöbb országban előbb vagy utóbb megjelennek a lakossági számlákban.
Van, ahol már most fizetnek – máshol később jön a sokk
Azokban az európai országokban, ahol a lakossági energiaárak jellemzően fix áras, hosszabb távra rögzített szerződésekhez kötődnek, a januári drágulás nem azonnal, hanem késleltetve jelenik meg. A magasabb beszerzési költségeket a szolgáltatók a szerződések megújításakor vagy éves felülvizsgálatkor építik be az új ajánlatokba.
Ez a modell jellemző többek között az alábbi országokban:
- Ausztria
- Belgium
- Bulgária
- Csehország
- Franciaország
- Görögország
- Hollandia
- Lengyelország
- Németország
- Olaszország
- Románia
- Szlovákia
Ezekben az államokban a hideg időszak hatása hónapokkal később, magasabb tarifák formájában csapódik le a lakossági számlákban.
Magyarország kivétel: a kormány átvállalja a terhet
Magyarországon a rezsicsökkentés miatt továbbra is Európa legalacsonyabbjai közé tartoznak a lakossági energiaárak, és a rendkívüli hideg miatti többletfogyasztás költségét most az állam fedezi. A kormány célja az, hogy a fűtés a tél legkritikusabb időszakában se váljon megfizethetetlenné.
Mi történne rezsicsökkentés nélkül?
Az Eurostat szerint az unióban több mint 41 millió ember nem tudja megfelelően felfűteni az otthonát. Ebben a helyzetben különösen éles a kontraszt azokkal a politikai elképzelésekkel, amelyek a magyar rezsicsökkentés eltörlését szorgalmazzák.
A Tisza Párt korábbi álláspontja szerint a jelenlegi rendszer megszüntetése indokolt lenne – a mostani európai energiaár-környezet azonban jól mutatja, hogy ez közvetlen és súlyos terhet róna a magyar háztartásokra.