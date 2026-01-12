Deviza
közlekedés
felújítás
Lázár János
MÁV

Nagy bejelentésre készülhet Lázár János a közlekedésinfón – kövesse élő tudósításunk

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő délelőtt fél 11-től tartja 2026 első közlekedésinfóját. Cikkünk frissül.
Járdi Roland
2026.01.12, 10:06
Frissítve: 2026.01.12, 10:15

Csütörtök délelőtt tartja 2026 első közlekedésinfóját Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt tett 10 vállalást a MÁV megújítására. Ennek jegyében bevezették a késési biztosítást, a elindították a MÁV mosdófelújítási programját, illetve bejelentették használt mozdonyok és motorvonatok beszerzését.

közlekedésinfó
Fotó: Lázár János / Facebook

Lázár továbbá azt ígérte, hogy több fontos vasútvonal felújítása is megkezdődik, amihez a Nemzetközi Beruházási Bank ad 1 milliárd eurót, amit a kormány ugyanenyivel kiegészít. Bár úgy tűnt, hogy a hitelből nem lesz semmi, mivel a miniszter állítása szerint a Tisza Párt próbálta akadályozni a hitel jóváhagyását, végül november 26-án azt közölte a tárcavezető, hogy sikeresen lezárultak a tárgyalások.

Megvan a forrás: kezdődhet 1000 kilométer vasúti pálya felújítása, döntött az Európai Beruházási Bank

–  jelentette be teljesen váratlanul Lázár János. „Hiába próbáltak kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság, végül győzött a józan ész és a közös gazdasági érdek” – kommentálta a fejleményt.

A hiteldöntés azért is örömteli, mert ezzel talán még az idén megkezdődhet több fontos vasútvonal fejlesztése, például a

miskolci vagy a szegedi fővonal egy-egy szakaszának felújítása.

Erre egyértelmű szükség van. Magyarországon körülbelül 6500 kilométer vasútvonal van használatban, amelyből 1200 kilométernyit felújítottak ugyan az elmúlt 15 évben, azonban 50 százalékuk még mindig sebességkorlátozott a pályák állapota miatt. A minisztérium számításai szerint csak a szinten tartáshoz évente 90 kilométernyit kellene átépíteni, tehát nem elegendők az EU-s források.

