Deviza
ksh
munkanélküliség
foglalkoztatottság

Enyhén csökkent a foglalkoztatottság

4 millió 637 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék.
Andor Attila
2026.01.07, 08:31
Frissítve: 2026.01.07, 08:32

2025 novemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 637 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

KSH
A KSH szerint enyhén csökkent a foglalkoztatottság / Fotó: Bús Csaba

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 656 ezer fő volt, mely 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. 

A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 35 ezer fővel, 2 millió 453 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott 2, 2 millió 202 ezer főt tett ki.
A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer fő volt. 
A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75 százalék volt.

Kevesebb a munkanélküli is

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 216 ezer fő, 15 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 96 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,2 százalék lett.
A munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe. 

