Elárasztották a külföldiek Magyarországot, a Balatont és Budapestet fiókba tették – mutatjuk, melyik térséget keresi most mindenki
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bejelentette, hogy 2025. novemberében a vendégek száma összességében 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken.
A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 6,0, a vendégéjszakáké 3,7 százalékkal bővült 2024 novemberéhez képest. A vendégek 72 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,8 százalékkal emelkedett az előző évihez képest.
A magán- és egyéb szálláshelyeken 11 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
Belföldi és külföldi turisták fej-fej mellett
A belföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 2 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3 százalékkal csökkent 2024 novemberéhez képest. A 611 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 475 ezer vendéget és 977 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 3 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,7 százalékkal elmaradt a 2024. novemberitől. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,9 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (11 százalékkal). Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
A múlt és a jövő találkozása a Központi Statisztikai Hivatal társadalmi szerepvállalásában
A külföldiek a nagyvárosokat részesítették előnyben
A külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,5 százalékkal nőtt 2024 novemberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 744 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 502 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.
Az utóbbi vendégek 88 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 11 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 22 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit.
A külföldi vendégek száma legnagyobb mértékben a Budapest környéke és a Mátra–Bükk térségben növekedett (28, illetve 21 százalékkal). Budapesten 17, a Balatonnál 14 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
A szálláshelyek országszerte 86 milliárd forint bevételt könyvelhettek el novemberben, 9,2 százalékkal többet, mint 2024-ben ilyenkor — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) . A vendéglátóhelyeken összesen 175 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 novemberében, ez közel 11 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest. A turizmus idén is a magyar gazdaság egyik legfontosabb hatjóereje, amely a GDP több mint 13 százalékát adta, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést.
Adjuk a turizmus alá a lovat
A Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül KTH Start néven 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelek támogatását kapták a legkisebb turisztikai szolgáltatók a versenyképesség növelése érdekében. Egy több mint 1.000 milliárd forintos fejlesztés is indul a a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, melynek egyik eleme a koncessziós beruházással megvalósuló ferihegyi gyorsvasút indítása.
Ahogy arról korábban beszámoltunk: a koncessziós struktúrában valamennyi kockázati elem a koncesszort terheli. Az állam nem kíván rendelkezésre állási díjat fizetni, ezért okos fejlesztésre és működtetésre van szükség, hogy a koncessziós társaság minél több utast tudjon becsábítani az állomásra. A jegyár két dolgot tartalmaz majd:
- lesz egy pályahasználati díj, illetve
- a perondíj, a Heathrown-n van hasonló rendszer.
Ezzel kétféle bevétele származik a koncessziós társaságnak, a perondíj fogja a bevételek 80-90 százalékát jelenteni. Számításai szerint 4000 forint körüli platformdíj mellett versenyképes tud lenni majd a taxival vagy egyéb szolgáltatásokkal szemben.
Az összesített KSH adatok
- Összesen 22 142 turisztikai szálláshely, ezen belül 2247 kereskedelmi, illetve 19 895 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
- A kereskedelmi szálláshelyek közül 938 szálloda és 948 panzió volt nyitva november egy részében vagy egészében.
A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 86 milliárd forint volt, folyó áron 9,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
- Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 2,2 százalékkal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
2025. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest:
- A turisztikai szálláshelyeken 6,9 százalékkal több, összesen 18,1 millió vendéget regisztráltak.
- A belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal több (egyaránt közel 9,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.