Elárasztották a külföldiek Magyarországot, a Balatont és Budapestet fiókba tették – mutatjuk, melyik térséget keresi most mindenki

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bejelentette, hogy 2025. novemberében a vendégek száma összességében 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken.

A KSH adatai szerint 11 százalékkal több vendéget regisztráltak a téli időszakban a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. / Fotó: Shutterstock

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 6,0, a vendégéjszakáké 3,7 százalékkal bővült 2024 novemberéhez képest. A vendégek 72 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,8 százalékkal emelkedett az előző évihez képest.

A magán- és egyéb szálláshelyeken 11 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Belföldi és külföldi turisták fej-fej mellett

A belföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 2 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3 százalékkal csökkent 2024 novemberéhez képest. A 611 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 475 ezer vendéget és 977 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 3 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,7 százalékkal elmaradt a 2024. novemberitől. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,9 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (11 százalékkal). Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A múlt és a jövő találkozása a Központi Statisztikai Hivatal társadalmi szerepvállalásában

A külföldiek a nagyvárosokat részesítették előnyben

A külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,5 százalékkal nőtt 2024 novemberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 744 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 502 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

Az utóbbi vendégek 88 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 11 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 22 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit.

A külföldi vendégek száma legnagyobb mértékben a Budapest környéke és a Mátra–Bükk térségben növekedett (28, illetve 21 százalékkal). Budapesten 17, a Balatonnál 14 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.