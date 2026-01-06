Zuhanó export, megugró import: látványosan romlott a külkereskedelmi mérleg
Idén novemberben számottevően romlott Magyarország termék-külkereskedelmi egyenlege: a hiány 121 millió eurót tett ki, ami 765 millió euróval romlott az egy évvel korábbi adathoz képest. A kedvezőtlen folyamatok hátterében az export visszaesése és az import élénkülése állt.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint a kivitel volumene novemberben 8,6 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától, miközben a behozatal volumene 3,8 százalékkal bővült. Szezonálisan és munkanappal kiigazítva az export volumene havi alapon gyakorlatilag stagnált (plusz 0,1 százalék), az importé viszont 3,7 százalékkal nőtt az októberihez képest.
Értékben a kivitel 12,4 milliárd eurót tett ki, míg az import 12,6 milliárd eurót ért el novemberben. Euróban számolva az export értéke 1,8 százalékkal csökkent, az importé viszont 4,4 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 5,9 százalékkal mérséklődött, a behozatalé 6,8 százalékkal nőtt.
Az árszínvonal alakulása ugyanakkor javította a cserearányt: a kivitel forintban mért árszintje 0,7 százalékkal emelkedett, míg az importé 5,6 százalékkal csökkent, így a cserearány 6,8 százalékkal javult. Ebben szerepet játszott a forint erősödése is: az euróval szemben 6,2, a dollárral szemben 14 százalékkal erősödött az árfolyam egy év alatt.
Az árufőcsoportok többsége rontotta az egyenleget
A legnagyobb negatív hatást továbbra is a gépek és szállítóeszközök forgalma okozta. Ennek a termékkörnek a exportvolumene 7,5 százalékkal csökkent, importvolumene 7,4 százalékkal nőtt, ami az exportcsökkenés 4,3, az importnövekedés 3,4 százalékpontját magyarázza.
A feldolgozott termékek exportvolumene 7,0, importvolumene 4,0 százalékkal csökkent. Ez a kivitelben további 2,0 százalékponttal növelte a visszaesést, míg az importoldalon 1,4 százalékponttal mérsékelte a növekedést.
Az energiahordozók esetében az export volumene 15 százalékkal esett vissza, miközben az importjuk 22 százalékkal nőtt. Ez az exportcsökkenést 0,6, az importnövekedést 2,2 százalékponttal erősítette. Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek kivitele 11 százalékkal csökkent, behozatala 1,6 százalékkal emelkedett.
Romló egyenleg az EU-n belül és kívül is
Az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitel volumene 8,4 százalékkal csökkent, az onnan érkező import stagnált. Az uniós relációban a külkereskedelmi mérleg 628 millió euróval romlott, de így is 405 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71 százaléka ebben a viszonylatban realizálódott.
Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 6,4 százalékkal mérséklődött, az importé viszont 12 százalékkal bővült. Ennek eredményeként az egyenleg 137 millió euróval romlott, és 526 millió eurós passzívum alakult ki.
2025 januárja és novembere között a kivitel értéke 136 milliárd eurót, a behozatalé 128 milliárd eurót tett ki. Volumenben az export 1,0 százalékkal csökkent, míg az import 2,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
A külkereskedelmi mérleg összességében 568 millió euróval romlott, de továbbra is jelentős, 7,8 milliárd eurós többletet mutatott. A cserearány az év első tizenegy hónapjában is javult: a kivitel árszínvonala 3,4, az importé 0,5 százalékkal emelkedett. A forint eközben az euróhoz képest enyhén gyengült, a dollárral szemben viszont erősödött.
Az export visszaesése miatt kismértékű hiány alakult ki a külkereskedelmi mérlegben
Molnár Dániel, a Gazdaságelemzési Központ vezetőelemzője szerint az export volumene novemberben jelentősen elmaradt a tavalyi szintjétől, amelyhez minden főbb árucsoport hozzájárult.
A termékcsoportok adatai arra utalnak, hogy az ipar novemberi teljesítménye is kedvezőtlen lehetett: a külső kereslet, elsősorban továbbra is legfontosabb külpiac, a német gazdaság gyengébb teljesítményének.
Az energiahordozók kivitelének visszaesésében ellenben a magas bázis is szerepet játszik, Magyarország már a tavalyi év vége felé tranzitországgá vált Ukrajna irányába.
Az import ezzel szemben bővült, amely mögött a gépek és szállítóeszközök, illetve az energiahordozók behozatalának növekedése húzódott meg elsődlegesen. Az emelkedést itt főleg a fogyasztás hajtja, de a nagy beruházások készletezési hatása is megjelenhetett. A forint erősödése és a külkereskedelmi árak kedvező alakulása nyomán javuló cserearánynak köszönhetően a volumenindexek kedvezőtlen alakulása csak kisebb mértékben jelent meg a külkereskedelmi egyenlegben.
Az elemző szerint idén még a nettó export kismértékben visszafoghatja a növekedést, és csak jövőre térhet vissza a kiegyensúlyozott szerkezetű bővülés.