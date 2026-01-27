Érik a balhé: új háború robbanhat ki Magyarország és Brüsszel között, teljes a bizonytalanság – „Értetlenül állunk az eset előtt”

Folyamatban vannak az egyeztetések a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az Európai Bizottság illetékes szervei között arról, hogy a hazai kutatóintézetek uniós pályázati részvétele a jogfolytonosság alapján biztosított legyen az intézményrendszer jogi megújulását követően is.

Zajlanak az egyeztetések a hazai kutatások uniós finanszírozásának jogfolytonos biztosításáról / Fotó: Shutterstock

A szervezet keddi közleményében, emlékeztetett, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat megújulása a 2024 decemberében elfogadott HUN-REN törvény alapján valósult meg, amely külön jogszabályban rögzített, új jogi státuszt hozott létre a szervezet számára. Ennek eredményeként a hálózat 2025. október 27-től új jogi keretek között működik, immár nem költségvetési szerv, hanem sajátos jogállású jogi személy, és mindegyik kutatási intézménye szintén önálló jogi személy, annak minden tulajdonságával.

A szóban forgó törvény azt is egyértelműen kimondja, hogy az átalakulást követően a kutatási intézmények jogutódjai a jogelőd kutatási intézményeknek, és a Fővárosi Törvényszék ennek alapján vette nyilvántartásba a HUN-REN-t és annak kutatási intézményeit. Az átalakulás általános jogutódlással történt, így a kutatóintézetek változatlan feladatkörrel, működéssel, valamint jogokkal és kötelezettségekkel folytatták tevékenységüket. A kutatási munka és a nemzetközi együttműködések – beleértve az uniós programokban való részvételt – teljes jogfolytonossággal fennmaradtak.

A jogállásváltozással összefüggésben az uniós pályázatokhoz kapcsolódó adatváltozások bejelentése egy technikai, adminisztratív lépés, melynek kapcsán az Európai Bizottság illetékes szerveinek biztosítaniuk kell az adatváltozások megfelelő kezelését.

Váratja az EU a válasszal a kutatóhálózatot

Mind a HUN-REN, mind az összes kutatási intézménye az új szervezeti forma bírósági nyilvántartásba vételét követően azonnal kezdeményezték a jogi adataik módosítását a szokásos eljárásrendben az Európai Bíróság illetékes szervénél, azonban az Európai Bíróság ezzel kapcsolatos végső döntése még várat magára.

A HUN-REN vezetése az elmúlt hetekben több egyeztetést is folytatott a mihamarabbi döntés elősegítése érdekében az Európai Bizottság Central Validation Service (CVS) egységével, illetve a kutatási intézmények is kapcsolatban voltak, vannak Brüsszellel.