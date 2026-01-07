Több mint 1000 házikedvenc találta meg a gazdáját, miután bevitték őket a Mol-kutakra

Tavaly 1560 alkalommal kértek segítséget a Mol kutyacsip-leolvasó hálózatán keresztül, így 1234 kutya térhetett vissza gazdájához. A 2025-ös szilvesztert követően 158 elkóborolt kutyát vittek be a Mol töltőállomásaira mikrocsip-leolvasásra, közülük 116 állat jutott haza – közölte az olajtársaság.

A szilveszteri időszak különösen mozgalmas volt, hiszen néhány nap alatt is több mint száz kutya jutott haza a kutaknál nyújtott gyors segítségnek köszönhetően / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Mol közleménye szerint töltőállomásain – az autópályák menti egységek kivételével – országszerte közel 350 helyszínen érhető el a kutyacsip-leolvasás lehetősége a kutak nyitvatartási idejében, ünnepnapokon is. A rendszer az év minden napján működik, de szilveszterkor és az újév első napjaiban kiemelten sok állatot visznek be az állomásokra – tették hozzá. Jelezték, a folyamat egyszerű: a töltőállomások munkatársai leolvassák a megtalált kutya mikrocsipjét, majd a programban részt vevő állatorvosok segítségével – a hivatalos adatbázis alapján – felveszik a kapcsolatot a gazdával.

A kutya gazdájának is van felelőssége

A Mol felhívta a kutyatartók figyelmét arra, hogy a mikrocsip önmagában csak akkor jelent valódi segítséget, ha a hozzá tartozó elérhetőségek, például

telefonszám

vagy az e-mail-cím

aktuálisak az adatbázisban. Az adatok frissítését a gazdák az állatorvosuknál tudják kezdeményezni.