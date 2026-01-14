Útdíjemelés Magyarországon: Lázár János váratlan döntést hozott, itt a fordulat – kidobták a 35 százalékos drágulást, teljesen új javaslat születik

Szerdán újabb konstruktív egyeztetés zajlott az útdíjrendszer kapcsán az Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között, Lázár János részvételével.

Lázár János minisztériuma újragondolja az útdíjrendszer reformját / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A szaktárca közleménye szerint a miniszter fogadta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció és a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének képviselőit, valamint az ellenőrzést végző hatóságok (ORFK, NAV), illetve az országos közútkezelő és útdíjszedő vállalatok munkatársait. Az eseményen részt vett Hubai Imre az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára is.

Az ÉKM kiemelte, hogy a célok továbbra is közösek:

A nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le.

Ez növeli a közlekedésbiztonságot és

a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékeli.

A szaktárca szerint ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek újfent felsorakoztatták érveiket amellett, hogy a március 1-jén napján hatályba lépő szabályozás értelmében az útdíj 35 százalékkal való emelkedésének terhét a hazai fuvarozó vállalkozások nem tudják kigazdálkodni. Erre tekintettel Lázár János kezdeményezte az egyeztetések folytatását és február 15-ig új javaslat kidolgozását kérte az érintett állami szervek, valamint az érdekképviseleti szervek együttműködésével.

Lázár János korábban egyeztetett a december 22-i kamionos tüntetés szervezőivel is. A minisztérium azt követően egy közleményében jelezte, hogy új keretrendszert kíván kialakítani, amely figyelembe veszi a hazai fuvarozók gazdasági érdekeit

Az javaslatok kidolgozásának fő területei:

a mezőgazdasági termelők és az agrárium versenyképességének előmozdítását célzó külön szabályozás az útdíjak tekintetében,

az útdíj rendszerével, emelésével, valamint ennek ütemezésével kapcsolatos alternatívák kidolgozása,

a bevezetett súlykorlátozások hatáselemzése, és szükség szerinti felülvizsgálata a gyakorlati tapasztalatok és a fuvarozói jelzések alapján,

a közúti fuvarozókat érintő ellenőrzési gyakorlatok egységesítése,

a fuvarozói szektor versenyképességét biztosító, kiszámítható középtávú intézkedési javaslatok összeállítása.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint mivel minden résztvevő számára a konszenzuson alapuló megoldás az igény ezért a munka tovább folytatódik.