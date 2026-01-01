Deviza
UFM
Mosonmagyaróvár
gyár
szilveszter
tűz

Porig égett: brutális tűz a magyarországi gyárnál szilveszter éjszakáján, akkora hő keletkezett, hogy a tűzoltók járművei sem bírták – videó

Gyakorlatilag csak korom és hamu maradt.
Hecker Flórián
2026.01.01, 19:38
Frissítve: 2026.01.01, 19:58

Az utóbbi idők legnagyobb mosonmagyaróvári tűzesete következett be szilveszter éjszakáján az UFM gyár mellett, a látvány apokaliptikus – írta a Kisalföld.

leégett, tűz
Leégett a magyarországi gyár raktára szilveszter éjszakáján / Fotó: Kerekes István / Kisalföld

Amikor a lap csütörtök délelőtt a hatalmas éjszakai tűz helyszínén járt, még zajlottak az utómunkálatok. Az UFM gyárnál történt mosonmagyaróvári tűzeset az utóbbi idők legnagyobbika, a lángok és a hő a szomszédos épületekben is kárt tett.

Leégett a magyarországi gyár raktára szilveszter éjszakáján

Az UFM arénának is nevet adó gyárnál csaptak fel a lángok nem sokkal hajnali egy óra után. Hatalmas tűz a Lajta-parti város több pontján is jól látható volt.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője tájékoztatása szerint a mosonmagyaróváriak mellett érkeztek

  1. lébényi, győri, csornai, kapuvári, pannonhalmi, pápai, kisbéri, sopronkövesdi és komáromi hivatásosok, 59-en.
  2. Az önkéntesek közül hegyeshalmi, bezi, bősárkányi, mosonszolnoki, jánossomorjai, dunaszigeti, dunakiliti, rajkai egységek járultak hozzá munkájukkal az oltáshoz.

Az UFM készáruraktára semmisült meg. Az UFM Óvártej felőli részén gyakorlatilag csak korom és hamu maradt. Az UFM melletti családi házaknál is jelentős károkat okozott a tűz. Mint megtudtuk, az ott élő családoknak a melléképületei égtek le.

A tűz egyébként a mosonmagyaróvári tűzoltósággal szemközt történt. Olyan hő keletkezett, hogy a tűzoltóság épületében és bent álló járműben is kár keletkezett.

