Elszakadt a papucsa, elütötte az időt egy lottó kitöltésével: négymilliárd forintot nyert az ötös lottón
Az ezredforduló óta egyre kevesebb telitalálatos vállalja, hogy történetét a nagyközönség elé tárja, ezúttal azonban az ötös lottó egyik nagynyertese megosztotta a szelvényfeladás körülményeit, amelynek köszönhetően egy 2025-ös nyári számhúzást követően már milliárdosként ébredhetett. A filmbeillő történet főszereplőjének az óriási szerencséhez mindössze egy szakadt papucs kellett.
A játékos a reggeli órákban indult útnak, amikor a papucsa váratlanul elszakadt, és ez a körülmény arra késztette, hogy újratervezze az addigi útvonalát. A célja az volt, hogy haladéktalanul pótolja a lábbelit, hogy aztán folytathassa útját. Azokban az órákban azonban a cipőboltok még nem voltak nyitva, a közeli lottózó viszont igen. A későbbi nagynyertes,
- a szerencsétlen indulás
- és a zárva levő üzletek miatt
úgy döntött, a várakozás perceiben szerencsét próbál. Kitöltött egy ötöslottó-szelvényt, melyen a 2, 17, 27, 29, valamint az 55-ös számokat ikszelte be, majd a szelvényfeladást követően – az addigra kinyitott üzletben – megvásárolta új papucsát. A szerencsés játékos a balszerencsés eseményt követő szombati sorsolás alkalmával 4 077 794 905 forintot nyert. A papucs sorsáról a nyertes nem kívánt nyilatkozni, de biztosak vagyunk benne, hogy a történet így is emlékezetes marad.
A Szerencsejáték Zrt. jelezte, hogy az ötös lottó történetének kilencedik legmagasabb összegű főnyereménye várja a játékosokat a szombati lottóhúzáson, ahol 16 telitalálat-mentes hét után már kereken 4 milliárd forint keresi gazdáját. A hétvége különös együttállást tartogat a játékosoknak, hiszen mindeközben a hatos lottón minden idők harmadik legmagasabb főnyereményéért ikszelhetnek a szerencsevadászok.
Halmozódás, statisztika és az ötös lottó szabályai
Magyarországon az ötös lottó halmozódása legfeljebb 52 hétig tarthat, és ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján felosztják az alacsonyabb nyerőosztályok között. Fontos ugyanakkor, hogy nem csupán a jackpot, vagyis az ötös találat halmozódik, hanem a kettes, hármas és négyes találatok nyereményalapja is továbbgördül.
A leghosszabb halmozódás eddig 39 hétig tartott, miközben statisztikailag átlagosan 11 hetente születik telitalálatos szelvény. Az ötös lottó történetében eddig minden évben volt legalább egy ötös találat, az elmúlt évtizedben pedig a legkevesebb nyertes 2019-ben akadt, amikor mindössze két játékos vihette el a főnyereményt, míg 2022 különösen szerencsés évnek számított, ekkor tíz telitalálatos szelvény született.
Van három szám a lottón, amit visszatérően kisorsolnak – nem a véletlen műve?
Már a „top 10”-ben az ötös és a hatos lottó nyereménye is ezen a hétvégén. Mindkét számsorsjátékon több hete halmozódik a nyeremény összege, az ötös 3,7, a hatos lottó 1,9 milliárd forintot kínál a telitalálatra.
Világrekordok az Egyesült Államokból
Nemzetközi összevetésben a legnagyobb lottónyeremények egyértelműen az Egyesült Államokhoz kötődnek. A világrekordot a Powerball tartja: 2022-ben 2,04 milliárd dolláros jackpotot nyert Edwin Castro Kaliforniában. A nyertes az egyösszegű kifizetést választotta, így mintegy 997 millió dollárhoz, vagyis hozzávetőleg 361 milliárd forinthoz jutott. Castro később több luxusingatlant vásárolt, köztük egy 3,8 millió dolláros malibui villát is, amely azonban 2025-ben a Los Angeles környéki pusztító tűzvészben teljesen megsemmisült.
A második legnagyobb Powerball-nyeremény 1,765 milliárd dollár volt, a szelvényt a Los Angeleshez közeli Frazier Parkban adták fel, a nyertes Mavis Wanczyk lett, aki az egyszeri kifizetéssel 774 millió dollárt, azaz mintegy 270 milliárd forintot kapott kézhez. Szintén történelmi volt az 1,586 milliárd dolláros Powerball-jackpot, amelyet három nyertes között osztottak fel, fejenként 528,8 millió dolláros nyereménnyel; a nyertes szelvényeket
- Kaliforniában,
- Floridában
- és Tennessee
államban adták fel.