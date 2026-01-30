Elszakadt a papucsa, elütötte az időt egy lottó kitöltésével: négymilliárd forintot nyert az ötös lottón

Az ezredforduló óta egyre kevesebb telitalálatos vállalja, hogy történetét a nagyközönség elé tárja, ezúttal azonban az ötös lottó egyik nagynyertese megosztotta a szelvényfeladás körülményeit, amelynek köszönhetően egy 2025-ös nyári számhúzást követően már milliárdosként ébredhetett. A filmbeillő történet főszereplőjének az óriási szerencséhez mindössze egy szakadt papucs kellett.

Az ötös lottó egyik nyertese megosztotta történetét / Fotó: Szrt

A játékos a reggeli órákban indult útnak, amikor a papucsa váratlanul elszakadt, és ez a körülmény arra késztette, hogy újratervezze az addigi útvonalát. A célja az volt, hogy haladéktalanul pótolja a lábbelit, hogy aztán folytathassa útját. Azokban az órákban azonban a cipőboltok még nem voltak nyitva, a közeli lottózó viszont igen. A későbbi nagynyertes,

a szerencsétlen indulás

és a zárva levő üzletek miatt

úgy döntött, a várakozás perceiben szerencsét próbál. Kitöltött egy ötöslottó-szelvényt, melyen a 2, 17, 27, 29, valamint az 55-ös számokat ikszelte be, majd a szelvényfeladást követően – az addigra kinyitott üzletben – megvásárolta új papucsát. A szerencsés játékos a balszerencsés eseményt követő szombati sorsolás alkalmával 4 077 794 905 forintot nyert. A papucs sorsáról a nyertes nem kívánt nyilatkozni, de biztosak vagyunk benne, hogy a történet így is emlékezetes marad.

A Szerencsejáték Zrt. jelezte, hogy az ötös lottó történetének kilencedik legmagasabb összegű főnyereménye várja a játékosokat a szombati lottóhúzáson, ahol 16 telitalálat-mentes hét után már kereken 4 milliárd forint keresi gazdáját. A hétvége különös együttállást tartogat a játékosoknak, hiszen mindeközben a hatos lottón minden idők harmadik legmagasabb főnyereményéért ikszelhetnek a szerencsevadászok.

Halmozódás, statisztika és az ötös lottó szabályai

Magyarországon az ötös lottó halmozódása legfeljebb 52 hétig tarthat, és ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján felosztják az alacsonyabb nyerőosztályok között. Fontos ugyanakkor, hogy nem csupán a jackpot, vagyis az ötös találat halmozódik, hanem a kettes, hármas és négyes találatok nyereményalapja is továbbgördül.