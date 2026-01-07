Deviza
EUR/HUF384,62 -0,04% USD/HUF328,95 -0,07% GBP/HUF444,25 -0,04% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,34 -0,05% RON/HUF75,57 -0,03% CZK/HUF15,91 -0,02% EUR/HUF384,62 -0,04% USD/HUF328,95 -0,07% GBP/HUF444,25 -0,04% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,34 -0,05% RON/HUF75,57 -0,03% CZK/HUF15,91 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
időjárás
havazás
M1-es autópálya

Rendkívüli hóhelyzet: megbénult az ország legfontosabb autópályája – teljesen megváltozik a forgalmi rend

Súlyos forgalmi fennakadások sújtják az M1-es autópályát elakadt kamionok és erős havazás miatt Biatorbágy és Tatabánya között mindkét irányban. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki.
VG/MTI
2026.01.07, 07:58
Frissítve: 2026.01.07, 08:12

Elakadt kamionok miatt jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között; Budapest felé a 60. és az 56. kilométer között, Hegyeshalom irányába a 48. és az 52. kilométer között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom – közölte az Útinform szerda reggel.

M1, autópálya Rendkívüli hóhelyzet: megbénult az M1-es autópálya – teljesen megváltozik a forgalmi rend
Fotó: Facebook

Azt írták, hogy a sztrádán mindkét irányban több kilométeres a torlódás, és sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó. Közölték azt is, hogy a rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán: Biatorbágytól Bicskéig – a 19. és a 37. kilométer között – Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás, aki teheti az 1-es főúton kerüljön – közölte az Útinform.

Bővítik az M1-es sztrádát

Az M1-es sztráda 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens leállósáv is épül. Így akár kétszer négy sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között. 

Az M1-es óriásprojektje keretében jelenleg a töltések megerősítésén dolgoznak.  Az M1-es bővítése során az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus végéig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus végéig készül el, ezután halad tovább a fejlesztés. 

Autópálya-matrica 2026: soha nem látott változások lépnek életbe Magyarországon – aki tud róla, sokat spórolhat a vásárláskor

Öt vármegyére is fél áron vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópálya-matrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában. Új fizetős szakaszok kerülnek be a rendszerbe, de megjelenik részletfizetés is, így sokan akár több tízezer forintot spórolhatnak a tavalyi díjakhoz képest.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.