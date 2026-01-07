Rendkívüli hóhelyzet: megbénult az ország legfontosabb autópályája – teljesen megváltozik a forgalmi rend

Elakadt kamionok miatt jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között; Budapest felé a 60. és az 56. kilométer között, Hegyeshalom irányába a 48. és az 52. kilométer között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom – közölte az Útinform szerda reggel.

Fotó: Facebook

Azt írták, hogy a sztrádán mindkét irányban több kilométeres a torlódás, és sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó. Közölték azt is, hogy a rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán: Biatorbágytól Bicskéig – a 19. és a 37. kilométer között – Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás, aki teheti az 1-es főúton kerüljön – közölte az Útinform.

Bővítik az M1-es sztrádát

Az M1-es sztráda 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens leállósáv is épül. Így akár kétszer négy sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között.

Az M1-es óriásprojektje keretében jelenleg a töltések megerősítésén dolgoznak. Az M1-es bővítése során az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus végéig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus végéig készül el, ezután halad tovább a fejlesztés.