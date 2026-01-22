M1-es autópálya felújítása: jön az igazi feketeleves, lezárják a teljes Budapest-Tatabánya szakaszt - így lehet csak közlekedni
Az M1-esen mindkét oldalon fel fogják szedni a teljes forgalmi sávot, a 23 centiméteres aszfaltréteget 32 centiméteresre cserélik. Az autópálya a beruházás végeztével 2x3 sávos lesz és egy negyedik okos-sáv, amely leállósávként is használható, illetve szüksége esetén forgalmi sávként is – közölte Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő szerdán egy győri sajtótájékoztatón, miután Fekete Dávid miniszteri biztossal részt vettek az Építési és Közlekedési Minisztériumban egy megbeszélésen az M1-es autópálya bővítése kapcsán.
A felújítás nem is igazán jó szó, hiszen gyakorlatilag új autópálya fog épülni a következő években. Bár néha úgy tűnhet a közlekedőknek, hogy nem mennek a folyamatok, a háttérben rendkívül bonyolult előkészítés zajlik, és megfelelő ütemben haladnak terv szerint a szakemberek.
Egyes felvetések szerint egyetlen nagy szakasz helyett jobb lenne több rövidebb szakasz lezárása, de Szeles Szabolcs elmondta, hogy ebben az esetben évekre eltolódna az beruházás befejezése.
A terv szerint a nyár végére az építkezés abba a szakaszába léphet, amikor a Budapesttől Tatabányáig tartó pályaszakaszt teljes egészében lezárják, és felszedik az aszfaltréteget, a forgalom pedig 2x2 sávon a Győrtől a fővárosba vezető oldalon haladhat majd.
Szeles Szabolcs a sofőrök fokozott figyelmét kérte, mert sok minden zavarhatja az építkezést. A minisztériumban erre példát is hoztak: olyan is megesett, hogy egy kamionos a pihenőidejét a forgalmi sávban vette ki, alaposan feltartva a forgalmat. Az autópálya-felügyelet, a fejlesztők, az rendőrség fokozottan ellenőrzi a forgalmat, drónokat is bevetnek azért, hogy többek között ilyen ne fordulhasson még egyszer elő. Elmondta még, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium weboldalán sok információ található a fejlesztésről.
Fekete Dávid szerint
Európa egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb útfejlesztése folyik jelenleg Győr és Budapest között az mM1-es autópályán.
Felhívta a figyelmet, hogy az autósok ne megszokásból vegyenek pályamatricát, mert a felújítás miatt egy új, kedvezőbb árú matricatípust vezettek be. A regionális matrica 15 ezer forintért kapható kedvezményesen és négy vármegyét érint, Győr-Moson-Sopront, Komárom-Esztergomot, Fejért, Pest vármegyét.
A biztos a minisztériumban kérte, hogy a térség több útjához hasonlóan a 81-es főúton Pér és Mezőörs közelébe sem térhessenek le az autópályáról a tranzitforgalmú kamionok – zárta tudósítását a sajtótájékoztatóról a Kisalföld.
Az újonnan bevezetett M1-matrica mind a négy érintett vármegye fizetős útjaira érvényes
Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül fél áron használhatják az autósok a sztrádát – írta meg korábban a Világgazdaság.
Azonban az Autópálya Matrica adataiból jól látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokak számára nem egyértelmű: a vásárlók mintegy 10 százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint 6 ezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.