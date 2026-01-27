Tisztázták, hogy mennyibe kerül az e-matrica: autózhatunk fél áron, de lehet rossz vége is

Az M1 regionális e-matrica kapcsán még mindig sok helyen és sok esetben jelenik meg téves vagy nem egyértelmű információ, amelyet szükséges tisztázni az idei évtől bevezetett új matricatermék kapcsán. Ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletága közleményben tisztázta a nem feltétlen egyértelmű részleteket.

Az M1 regionális e-matrica 15 ezer forintért kapható kedvezményesen, és Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, valamint Pest vármegye összes fizetős útszakaszát lefedi / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Azoknak, akik tavaly legalább kettőt megvettek a négy érintett – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – vármegyére érvényes e-matricából, már érdemes átgondolniuk, nem éri-e meg nekik jobban az M1 regionális e-matricát megvásárolni idén – javasolta Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke. 2025-ben

összesen 288 ezer darab járműre vásároltak kettőt a négy érintett vármegyei matricából,

további 23 ezer darab járműre megvettek egy harmadikat is,

33 ezer darab járműre pedig mind a négy jogosultságot megváltották.

Az elnök szerint az utóbbi esetekben mindenképpen célszerű idén az új matricaterméket választani, hiszen jóval költséghatékonyabb: féláron teszi lehetővé összesen négy vármegye díjköteles úthálózatának használatát.

Az új matricáról fontos tudni, hogy azt bárki megvásárolhatja, nem csak az M1 autópályával érintett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében élők. Az M1 regionális matrica érvényességi területe megegyezik a négy érintett vármegyei matrica érvényességi területével, azaz az új típusú matrica nemcsak az M1 autópályán, hanem Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles úthálózatán használható

– magyarázta Bartal Tamás.

Egy vármegyei matrica egy D1 díjkategóriájú járműre 7190 forintba kerül. Ha valaki mind a négy szóban forgó vármegyére megveszi az arra érvényes matricát, akkor 28 760 forintot fizet, miközben ugyanezen a területen közlekedhetne fél áron is az M1 regionális matricával, mindössze 15 ezer forintért.

Azért nagyon fontos, hogy ezt előre átgondoljuk, mert a vármegyei matricák visszaváltására nem minden esetben van jogszabályi lehetőség, tehát ha valaki megvette a Pest és Fejér vármegyei matricát, és később vesz egy M1 regionális matricát, az első kettőt nem tudja visszaváltani

– tette hozzá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke.