Nagy István közölte: Magyarország nemet mondott Brüsszelnek: már az élelmiszer a tét
Nagy István mezőgazdasági miniszter szerint az Európai Bizottság döntései ellehetetlenítik a magyar gazdákat. A kormány ezért elutasítja a Mercosur-megállapodást és minden hasonló brüsszeli kezdeményezést.
Magyarország kormányának álláspontja egyértelmű: elutasítja az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, és nemet mond minden olyan brüsszeli egyezségre, amely megnehezíti a magyar gazdák életét, veszélyezteti jövőképüket és versenyképességüket. Ezt Nagy István agrárminiszter jelentette ki Brüsszelben, az uniós agrárminiszterek rendkívüli tanácsülését követően.
A miniszter élesen bírálta az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, amely szerinte óriási károkat okoz az Európai Unió gazdálkodóinak.
Mint fogalmazott: nem lehet tétlenül nézni, hogy meggondolatlan szabadkereskedelmi megállapodások – köztük az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal tervezett egyezmény – tovább rontják az európai mezőgazdaság helyzetét.
Nagy István szerint az unió versenyképessége mára elveszett, és nincs más út, mint tovább küzdeni az élelmiszer-önellátás és az agrárszuverenitás megőrzéséért. Hangsúlyozta: ha az EU fenn akarja tartani saját élelmiszer-termelését, akkor gyors és hatékony beavatkozásokra van szükség.
A tanácskozáson részt vett Christoph Hansen agrárügyi, Maros Sefcovic kereskedelmi és Várhelyi Olivér egészségügyért felelős biztos is. A miniszter szerint el kell ismerni, hogy a gazdák jogosan tiltakoznak, hiszen az elmúlt évek intézkedései olyan mértékű hátrányt okoztak számukra, amelyet már nem tudnak tovább elviselni.
Brüsszel kivéreztetné a magyar gazdákat
Különösen súlyos problémának nevezte, hogy az Európai Bizottság a következő, hétéves uniós költségvetési ciklusban kevesebb forrást szánna az agrártámogatásokra. A tervek szerint a gazdák akár 20 százalékos támogatáscsökkenéssel is szembesülhetnek. Emellett a brüsszeli testület egységes alapok létrehozásával gyakorlatilag felszámolná az önálló közös agrárpolitikát – ilyenre az EU több mint 60 éves történetében még nem volt példa.
Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2027 utáni költségvetési tervezetben
- sem vidékfejlesztésre;
- sem élelmiszeripari beruházásokra nincs elkülönített forrás.
Szerinte semmilyen politikai érdek nem veszélyeztetheti az európai élelmiszerellátást.
Az élelmiszer nem játék
– hangsúlyozta, hozzátéve: az emberek ellátásbiztonságát nem lehet politikai játszmáknak kitenni.
A miniszter végezetül köszönetet mondott Várhelyi Olivérnek, akinek intézkedései szerinte valódi védelmet jelentenek az európai gazdák számára. Magyarország támogatja azt a törekvést is, hogy a Mercosur-megállapodásban szerepeljen a kölcsönös megfeleltetés elve: csak olyan élelmiszer kerülhessen az EU piacára, amely ugyanazoknak a szabályoknak felel meg, mint az unióban előállított termékek. Ez garantálhatja az európai gazdák védelmét és az élelmezésbiztonságot minden uniós polgár számára.
Brüsszel mozgósít: berendelték az összes agrárminisztert, sürgős döntést várnak a Mercosur-ügyben – ezen múlik az uniós mezőgazdaság
Brüsszel mindent egy lapra tesz fel, hogy átvigye az EU történetének egyik legnagyobb szabadkereskedelmi egyezményét. Az agrárminiszterek rendkívüli találkozóján az olasz és francia ellenállás megtörése a fő cél, enélkül ugyanis nem léphet életbe a Mercosur-megállapodás.