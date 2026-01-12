Deviza
Nagy István közölte: Magyarország nemet mondott Brüsszelnek: már az élelmiszer a tét

Nagy István agrárminiszter szerint az EU jelenlegi politikája súlyos károkat okoz az európai mezőgazdaságnak, és az élelmiszer-önellátás is veszélybe került. Magyarország határozott nemet mond minden olyan brüsszeli megállapodásra, amely veszélyezteti a magyar gazdák jövőjét és versenyképességét.
VG/MTI
2026.01.12, 09:05

Nagy István mezőgazdasági miniszter szerint az Európai Bizottság döntései ellehetetlenítik a magyar gazdákat. A kormány ezért elutasítja a Mercosur-megállapodást és minden hasonló brüsszeli kezdeményezést.

NAGY István magyar gazdák
Nagy István leszögezte: Magyarország határozott nemet mond minden olyan brüsszeli megállapodásra, amely veszélyezteti a magyar gazdák jövőjét és versenyképességét / Fotó: Vajda János

Magyarország kormányának álláspontja egyértelmű: elutasítja az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, és nemet mond minden olyan brüsszeli egyezségre, amely megnehezíti a magyar gazdák életét, veszélyezteti jövőképüket és versenyképességüket. Ezt Nagy István agrárminiszter jelentette ki Brüsszelben, az uniós agrárminiszterek rendkívüli tanácsülését követően.

A miniszter élesen bírálta az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, amely szerinte óriási károkat okoz az Európai Unió gazdálkodóinak. 

Mint fogalmazott: nem lehet tétlenül nézni, hogy meggondolatlan szabadkereskedelmi megállapodások – köztük az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal tervezett egyezmény – tovább rontják az európai mezőgazdaság helyzetét.

Nagy István szerint az unió versenyképessége mára elveszett, és nincs más út, mint tovább küzdeni az élelmiszer-önellátás és az agrárszuverenitás megőrzéséért. Hangsúlyozta: ha az EU fenn akarja tartani saját élelmiszer-termelését, akkor gyors és hatékony beavatkozásokra van szükség.

A tanácskozáson részt vett Christoph Hansen agrárügyi, Maros Sefcovic kereskedelmi és Várhelyi Olivér egészségügyért felelős biztos is. A miniszter szerint el kell ismerni, hogy a gazdák jogosan tiltakoznak, hiszen az elmúlt évek intézkedései olyan mértékű hátrányt okoztak számukra, amelyet már nem tudnak tovább elviselni.

Brüsszel kivéreztetné a magyar gazdákat

Különösen súlyos problémának nevezte, hogy az Európai Bizottság a következő, hétéves uniós költségvetési ciklusban kevesebb forrást szánna az agrártámogatásokra. A tervek szerint a gazdák akár 20 százalékos támogatáscsökkenéssel is szembesülhetnek. Emellett a brüsszeli testület egységes alapok létrehozásával gyakorlatilag felszámolná az önálló közös agrárpolitikát – ilyenre az EU több mint 60 éves történetében még nem volt példa.

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2027 utáni költségvetési tervezetben

  • sem vidékfejlesztésre;
  • sem élelmiszeripari beruházásokra nincs elkülönített forrás.

Szerinte semmilyen politikai érdek nem veszélyeztetheti az európai élelmiszerellátást.

Az élelmiszer nem játék

– hangsúlyozta, hozzátéve: az emberek ellátásbiztonságát nem lehet politikai játszmáknak kitenni.

A miniszter végezetül köszönetet mondott Várhelyi Olivérnek, akinek intézkedései szerinte valódi védelmet jelentenek az európai gazdák számára. Magyarország támogatja azt a törekvést is, hogy a Mercosur-megállapodásban szerepeljen a kölcsönös megfeleltetés elve: csak olyan élelmiszer kerülhessen az EU piacára, amely ugyanazoknak a szabályoknak felel meg, mint az unióban előállított termékek. Ez garantálhatja az európai gazdák védelmét és az élelmezésbiztonságot minden uniós polgár számára.

Brüsszel mozgósít: berendelték az összes agrárminisztert, sürgős döntést várnak a Mercosur-ügyben – ezen múlik az uniós mezőgazdaság

Brüsszel mindent egy lapra tesz fel, hogy átvigye az EU történetének egyik legnagyobb szabadkereskedelmi egyezményét. Az agrárminiszterek rendkívüli találkozóján az olasz és francia ellenállás megtörése a fő cél, enélkül ugyanis nem léphet életbe a Mercosur-megállapodás.

 

