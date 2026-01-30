Nem tudott gyorsulni a magyar gazdaság növekedése tavaly év végén: a Központi Statisztikai Hivatal péntek reggel közölt adatai szerint a bruttó hazai össztermék, azaz a GDP 2025. negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok szerint 0,7 százalékkal, míg a kiigazított adatok alapján 0,5 százalékkal emelkedett. Az előző negyedévhez viszonyítva a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal bővült. Ezzel 2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal haladta meg az előző évit.

Itt a friss GDP-adat: továbbra is hiányzik a szufla a magyar gazdaságból Fotó: Csapó Balázs

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők konszenzusa 0,7 százalékos éves növekedést, és 0,4 százalékos negyedéves bővülést jelzett, tehát a mai adat negatív meglepetésként értékelhető. Ráadásul a mostani éves alapú növekedés még rosszabb is a lett a harmadik negyedéves 0,6 százalékos bővülésnél.

Az egész éves adat továbbra is azt mutatja, hogy a magyar gazdaság nem tudott kitörni a három éve tartó stagnálásból. 2022 negyedik negyedéve óta eltelt időszakban a legmagasabb növekedés 1,6 százalék volt, miközben kétszer is technikai recesszióba csúsztunk.

Bár a részletes adatokat a KSH csak később közli, annyit azért elárult, hogy a növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá.

A legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét

– írják a statisztikusok, ami arra utal, hogy decemberben nem jött semmiféle korrekció az ipar teljesítményében. Novemberben ugyanis 5,4 százalékkal, míg előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal esett vissza az ipari termelés. Emiatt volt olyan elemző, aki jósolta, hogy decemberben korrekció jöhet, ami a GDP-növekedést és végül feljebb húzza. Hogy végül ez nem következett be, az azt mutatja, hogy a magyarországi feldolgozóipar továbbra is szenved a megrendelésállomány hiányától. Pedig tavaly november óta már termel a BMW Debrecenben, ám nagyon úgy tűnik, hogy ez sem volt elég ahhoz, hogy a magyar gazdaság húzóágazata magára találjon.