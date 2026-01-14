Rendszeresen visszatérő állítás a kormánnyal szemben, hogy Magyarország az Orbán-kormány 15 éves regnálása alatt az Európai Unió legszegényebb állama lett, amely a régiós versenytársakhoz képest sokkal rosszabbul teljesített az elmúlt 15 évben. Ezt leggyakrabban az egyéni fogyasztási mutató alapján állítják a kritikusok, ahol valóban az utolsó előtti helyen állunk, csakhogy ez a mutató éppen teljesen más mutat, nem beszélve arról, hogy van olyan adatsor, ami a szegénységet méri. A szegénységnek és társadalmi kireksztésnek kitettek aránya 2025-ben Magyarországon 20,2 százalék volt, amivel az EU középmezőnyében helyezkedünk el, tehát ez alapján biztosan nem mi vagyunk az unió szegényháza.

Magyar gazdaság: tényleg leszakadt Magyarország a régióhoz képest? Valami nagyon mást mutatnak a GDP-adatok Fotó: Béres Attila

Magyar gazdaság: nem kiugró teljesítmény, de nem is szakadtunk le

A gazdasági fejlettség ismeréséhez a legközelebb továbbra is a GDP-növekedés vizsgálata visz bennünket. Bár ez a mutató – mint minden gazdasági indikátor – nem mentes a kritikáktól, hiszen számos tényezőt figyelmen kívül hagy, például hatalmas balesetek, természeti katasztrófák kezelése is megjelenik az adatokban, noha ezek valójában jólétcsökkentő események. Összességében mégis viszonylag átfogó képet ad egy-egy ország gazdasági teljesítményéről.

Elöljáróban érdemes hangsúlyozni, hogy a magyar gazdaság felzárkózása nem lineáris folyamat: a 2010 és 2024 közötti időszak, amelyről rendelezésre állnak adatok, három, jól elkülöníthető szakaszra bontható.

A 2010-es évek elejét lassú, vontatott bővülés jellemezte,

amelyet nagymértékben meghatározott a korábbi, elhibázott gazdaságpolitikai döntések öröksége és annak kezelése.

Emiatt 2013-ig nem beszélhettünk érdemi GDP-növekedésről Magyarországon: 2006 után először csak ebben az évben haladta meg a bővülés mértéke az 1,5 százalékot, mindeközben az ország két alkalommal is recesszióba süllyedt, 2009-ben, majd 2012-ben.