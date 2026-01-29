Magyar gazdaság: jön az igazság pillanata, megjósolták, mi fog történni a GDP-vel – a péntekre készül minden elemző

Csak miniminálisan gyorsulhatott a magyar gazdaság növekedési üteme a tavalyi év végén, azaz továbbra is várat magára a fellendülés. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közli a 2025 negyedik negyedévi és az egész éves adatokat, amelyeket ezúttal a szokottnál is nagyobb figyelem övez. A Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint 2025 végén a bruttó hazai össztermék, azaz a GDP az előző év azonos időszakához képest 0,7 százalékkal, míg az előző negyedévhez viszonyítva 0,4 százalékkal emelkedett. Mivel tavaly végig ennél rosszabb számok jöttek a magyar gazdaságból (első negyedévben 0,3 százalékos visszasés, második negyedévben 0,3 százalékos növekedés, harmadikban 0,6 százalékos), így nem meglepő módon a GDP tavaly mindössze 0,4 százalékkal nőhetett, ami még a korrigált várakozásokat is alulmúlhatta, nem beszélve az egy évvel ezelőtt várt, erőteljes, 3 százalékos bővülésről. Ezzel tehát a harmadik egymást követő évben sem sikerült kitörni a stagnálásból, 2022 közepe óta nem tud érdemben bővülni a magyar gazdaság.

Magyar gazdaság: még mindig köhög a motor, de már itt lehet a fordulat / Fotó: Csapó Balázs

Magyar gazdaság: még mindig köhög a motor, de már itt lehet a fordulat

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy a negyedik negyedéves GDP becslésénél az elemző nincs könnyű helyzetben, a beérkező havi adatok egyáltalán nem mutatnak egységes képet, sőt!

Az októberi és a novemberi adatokra ránézve mintha nem is ugyanannak a gazdaságnak ugyanarról a negyedévéről beszélnénk

– mondta az elemző, ennek kapcsán kiemelte, hogy ez igaz például az építőiparra: az ágazat teljesítménye, míg októberben 9,7 százalékkal nőtt éves alapon, addig novemberben 5,6 százalékkal csökkent. Ha a fontosabb havi adatokra ránézünk, akkor szintén nem látszik egy egységes irány, hogy merre is ment a magyar gazdaság a negyedévben:

az ipari termelés (az október–novemberi átlagot a harmadik negyedéves átlaggal összevetve) 0,5 százalékkal csökkent,

míg a kiskereskedelmi forgalom 1,0 százalékkal magasabb lett.

Regős szerint az is látható, hogy az előző negyedévek tendenciái most sem törnek meg: az ipar továbbra is lefelé húzza a gazdasági teljesítményt – a jelentős beruházások és állami támogatások ellenére is. Ebben továbbra is szerepe van a gyenge külső keresletnek, a jármű- és akkumulátorgyártás túlzott szerepének, illetve az ágazat alacsony versenyképességének. Ez a felhasználási oldalon gyenge exportadatot fog eredményezni – legalábbis az árukat tekintve. A szolgáltatásoknál nem kizárt egy pozitív meglepetés, hiszen a turisztikai szálláshelyek adatai a negyedévben jól alakultak, a korábbinál több turista érkezett. Meghatározó lesz persze a többi szolgáltatóágazat is – és nagyjából ez az, ami eldönti majd, hogy a negyedik negyedévben a GDP végül is milyen irányba és mennyit mozdult el.