Kiderült, mekkora az infláció Magyarországon: majdnem másfél éve nem látott ilyet a magyar gazdaság

Már a második egymást követő hónapban volt a jegybank 4 százalékos tartományában az infláció Magyarországon. A KSH adatai szerint decemberben 3,3 százalékkal nőttek a fogyasztói árak éves alapon, míg novemberhez képest 0,1 százalékkal. Ugyanakkor a nagy kérdés, hogy erre mit a lép jegybank most januárban az idei első kamatdöntő ülésén, miután tavaly decemberben résnyire kinyitotta az ajtót a kamatcsökkentések előtt.
Járdi Roland
2026.01.13, 08:31
Frissítve: 2026.01.13, 08:45

Tovább mérséklődött az árnyomás a magyar gazdaságban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggel közölt adatai szerint decemberben a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest átlagosan 3,3 százalékkal , míg novemberhez viszonyítva 0,1 százalékkal emelkedtek. Ez volt a második egymást követő hónap, amikor a jegybank 4 százalékos tartományában volt az infláció Magyarországon. A tavalyi egész éves adatot is közölte a KSH, amely átlagosan 4,4 százalék volt a 2024-es 3,7 százalék után.

magyar gazdaság
Kiderült, mekkora az infláció Magyarországon: majdnem másfél éve nem látott ilyet a magyar gazdaság /  Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Magyar gazdaság: a forint, az árrésstopok és a bázishatás is az infláció ellen hatnak

A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők 3,3 százalékos drágulást jósoltak, tehát az adat nem okozott meglepetést. 

A korábbi hónapoknál alacsonyabb áremelkedési ütem a bázishatásoknak, az élelmiszer-árréstopoknak és a forint erősödésének köszönhető. 

Egy évvel korábban, 2024 decemberében 4,6 százalékos volt a pénzromlás üteme, amely így a bázisba bekerülve most alacsonyabb árindexet eremdényezett. Ehhez jöttek hozzá az árrésstopok, amelyek nagyjából másfélszázalékponttal csökkentik az inflációt, tehát nélkülük bőven 4 százalék fölött lenne a pénzromlás üteme. 

Harmadrészt pedig kezd érződni az erős forint hatása. A hazai fizetőeszköz 2025-ben mintegy 6 százalékkal erősödött az euróval szemben, amely fokozatosan megjelenik a fogyasztói árakban. Raádsásul az MNB szerint az sem elhanyagolható szempont, hogy 2025 őszén véget ért a másfél évig tartó élelmiszer-áremelkedési ciklus, az élelmiszerek világpiaci ára szeptember óta csökken.

Csökken a szűken vett élelmiszer-infláció

A KSH részletes adataiból az derül ki, hogy az élelmiszer-infláció tovább mérséklődött decemberben: míg novemberben 3,2 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak, ezúttal 2,6 százalékkal. 

Ráadásul a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva, azaz szigorúan véve az élelmiszerárak 0,3 százalékkal csökkentek, azaz megállt az élelmiszer-infláció.

A termékcsoporton belül a csokoládé, kakaó ára 13,5, az édesipari lisztesárué 12,4, a kávéé 12,0, a büféáruké 11,8 százalékkal emelkedett. Ezzel szembena a margarin ára 27,8, a liszté 11,6, a tejtermékeké 14,3, a tejé 12,3, a sertéshúsé 9,8 százalékkal mérséklődött.

Az örök rejtélynek számító háztartási energiáért ezúttal 8,9 százalékkal kellett többet fizetni átlagosan a novemberi 9,8 százalék után, ezen belül a vezetékes gáz 19,8, az elektromos energia 2,2 százalékkal drágult. Továbbá:

  • a szolgáltatások 6,8 százalékal drágultak (novemberben még 6,5 százalékkal),
  • a tartós fogyasztási cikkek ára az előző havi 2,9 százalék után 2,7 százalékkal emelkedett,
  • járműüzemanyagok ára 8,6 százalékkal mérséklődött, miközben gyógyszer, gyógyáruk 5,1 százalékkal drágultak.

Havi bázison az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százalékkal csökkent, ezen belül a tojás 3,0, a gyümölcs- és zöldséglé 2,2, az alkoholmentes üdítőitalok 1,4, a büféáruk 0,6, a kenyér 0,2 százalékkal többe, a vaj, vajkrém 2,4, a sajt 1,9, a sertéshús 1,7, a tej és az étolaj 1,1-1,1 százalékkal kevesebbe került. A ruházkodási cikkek 0,3 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára 0,9 százalékkal nőtt, ezen belül a vezetékes gázért és a tűzifáért is 1,4-1,4 százalékkal többet kellett fizetni.

Lehet, hogy más hatása lesz az árrésstopok kivezetésének, mint eddig gondoltuk

Bár az árréstopok nagyjából másfélszázalékponttal csökkentik az inflációt, a hatósági intézkedésekről eddig alkotott képet erősen árnyalja, amit Varga Mihály tavaly decemberben a monetáris tanács kamatdöntő ülésén mondott.

A jegybankelnök szerint az árrésstopok megszüntetése sem okozna érdemi inflációs sokkot Magyarországon, szemben azokkal az elemzői várakozásokkal, amelyek másfél százalékpontos drágulástól tartanak.

Ezt azzal indokolta, hogy hosszú távon a gazdaság alkalmazkodik a megváltozott feltételekhez. Ráadásul az sem lehet biztosra venni, hogy nem marad velünk hosszabb távon a kormányzati intézkedés. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában megerősítette, hogy a kormány gondolkodik azon, hogy maximálja a kiskereskedelmi árrést bizonyos termékek esetében. A tárcavezető kulcskérdésnek tartja, hogy az árrésstopok átmeneti eszközök maradnak-e, vagy hosszabb távon is a gazdaságpolitika részei lesznek.

Két százalék közelében lehet az infláció februárban

Elemzők szerint 2026 elején meg szebb számokat láthatunk majd, ami miatt a jegybank is bátrabb lehet és 2024 októbere után újra kamatot csökkenthet.

A tavalyi magas bázis, az árrésstopok fennmaradása, valamint a termelői árak felől érzékelhető dezinflációs hatások februárra akár 2 százalék körüli éves számot eredményezhetnek

- mondta Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője, aki szerint a kedvező értékek pedig hamarosan kamatvágást indukálhatnak a jegybanktól. Annál is inkább, mert Varga Mihály tavaly decemberben résnyire kinyitotta az ajtót a monetáris lazítás újraindítása előtt. Ugyanakkor elemzők figyelmeztetnek, az év eleji átárazások mértéke lehet az egyik döntő faktor abban, hogy mikor tud elkezdeni kamatot csökkenteni az MNB. 

 


 

 

