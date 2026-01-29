Az Orbán-kormány gazdaságpolitikája sokkal nagyobb mozgásteret nyújt Magyarország számára egy széteső világrendben, mint a Tisza EU-s bezárkózása

Január 22-én Donald Trump és 17 vezető – köztük Orbán Viktor miniszterelnök – jelenlétében hivatalosan is megalakult a Béketanács. Bár a világ kormány- és államfőinek csak töredéke hitelesítette az alapító okiratot, a hatása annál nagyobb lehet, még ha az életképessége egyelőre bizonytalan is. Trump lépése mögött a felismerés áll, hogy a 2. világháború óta fennálló világrend és a stabilitását biztosító intézményrendszer, benne az ENSZ vagy NATO, nem képes választ adni a világ egyre súlyosabb válságtüneteire.

Az Orbán-kormány gazdaságpolitikája sokkal nagyobb mozgásteret nyújt a magyar gazdaság számára egy széteső világrendben, mint a Tisza EU-s bezárkózása / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A politikai keretrendszer átalakulása mögött valójában mélyen gyökerező gazdasági folyamatok húzódnak meg. Kína felemelkedése gyökeresen új helyzetet teremtett a világgazdaságban: az exportvezérelt, hosszú időn át sikeres működési modell következtében Amerika és Európa fokozatosan veszít globális súlyából. Ennek kézzelfogható jeleit láthatjuk akkor, amikor nagy múltú német vállalatok sorra szorulnak ki a beszállítói láncokból, hogy átadják helyüket kínai cégeknek. Mindezt csak tovább tetézi a körülbelül ötvenévente bekövetkező technológiaváltás. A napjainkban zajló folyamat egyre inkább kiélezi az erőforrásokért folyó versenyt, ami alapjaiban formálja át a geopolitikai realitásokat.

Mindezek következtében a világgazdaság egyre inkább a blokkosodás irányába mozdul el, ami rendszerint az erőforrások központokba történő koncentrálódásával jár, a periferikus térségek rovására.

Az egyes blokkok, élükön a centrumországokkal, ebben a helyzetben igyekeznek stratégiai erőforrásaikat, ipari kapacitásaikat és a technológiájukat saját térségükön belül koncentrálni, csökkentve külső kitettségüket. Ennek természetes következménye, hogy a periférián elhelyezkedő országok mozgástere beszűkül: a tőke, a beruházások és az innovációs központok elsősorban a centrumokba áramlanak.

Magyarország esetében ez azt a kockázatot hordozza, hogy a tőkeberuházások nem hazánkban, hanem Németországban vagy más fejlett nyugat-európai országokban valósulnak meg, különösen akkor, ha a nagy gazdasági blokkok – mint az Európai Unió, az Egyesült Államok vagy Kína – egyre inkább saját belső iparpolitikájukra és ellátásbiztonságukra helyezik a hangsúlyt.

Ebben a környezetben a köztes helyzetű országok számára felértékelődik a stratégiai alkalmazkodás jelentősége: az, hogy miként tudnak bekapcsolódni az újonnan formálódó blokkok értékláncaiba, milyen mértékben képesek specializálódni, és hogyan tudják elkerülni a tartós perifériára szorulást.