Kinyitotta a pénzcsapot Nagy Márton: ezért ugrott meg hirtelen 1700 milliárd forinttal a költségvetési hiány az év végén

Közzétette a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2025-re vonatkozó részletes államháztartási jelentést. Az előzetes adatokat még január 8-án publikálták, ami akkor kisebb meglepetést okozott, miután az év utolsó hónapjában óriási hiány halmozódott fel a magyar költségvetésben. Decemberben egyetlen hónap alatt 1668 milliárd forinttal nőtt a deficit, ami közel 700 milliárd forintos túllépést jelentett a tavaly novemberben – másodszor – módosított hiánycélhoz képest. Összességében pedig 2025-ben a költségvetés pénzforgalmi hiánya elérte az 5738 milliárd forintot, ami abszolút rekordnak számít.

Kinyitotta a pénzcsapot Nagy Márton: ezért ugrott meg hirtelen 1700 milliárd forinttal a költségvetési hiány decemberben / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A részletes adatokból az derült ki, hogy a 2025-ös költségvetés 39 728 milliárd forintos éves bevételi előrányzatából 39 191 milliárd érkezett be, ami 101,2 százalékos teljesülés. A kiadások azonban még ennél is jobban emelkedtek: 42 851 milliárd forint helyett 44 930 milliárdot költött el a kormány, tehát a tervet 4,9 százalékkal, összegszerűen 2080 milliárd forinttal lépte túl.

Jól tükröződik a költségvetés számaiban a magyar gazdaságban tapasztalható kettőség: míg a vállalatokat érezhetően megviselik a mostani nehézségek, emiatt kevesebb adót is fizettek be, addig a fogyasztás kvázi pörög.

A gazdálkodó szervezetek befizetései közel 10 százalékkal maradtak el a tervhez képest, ennek legnagyobb hányadát a társaságiadó-befizetések jelentik, amiből 325 milliárdd forinttal kevesebb bevétele keletkezett az államkasszának, mint amivel a kormány eredetileg tervezett.

Ezzel szemben a fogyasztáshoz kapcsoló adóknál szinte alig érződik a gazdaság stagnálása. Már júliusban írtunk róla, hogy szép csendben megszűnt a magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája, miután egy ideje a vártnak megfelelően alakulnak az áfabefizetések. Emlékezetes, az áfabefizetések elmaradása 2023-ban gigantikus, 1000 milliárdos lyukat ütött a büdzsében, emiatt a 2024-es büdzsét is újra kellett írni.

Ehhez képest most áfából 8265 milliárd realizálódott a költségvetésben, ami mindössze 12 milliárd forint elmaradás az előirányzathoz képest. Tehát a belső fogyasztáson egyáltalán nem érződik, hogy a magyar gazdaság tavaly mindössze 0,5 százalékkal nőtt.

Az uniós forrásokból ugyanakkor a vártnál jóval kevesebb bevétel érkezett a költségvetésbe. A kormány eredetileg 2235 milliárd forinttal számolt ezen a jogcímen, amelyből végül mindössze 816 milliárd forint teljesült. Az NGM korábban jelezte, hogy a decemberben jelentkező, kiugró hiány egyik fő oka az volt, hogy a 2025. évi pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal megemelte az Európai Bizottság késedelmes utalása. A tárca tájékoztatása szerint a bizottság a közösségi költségvetés átmeneti likviditáshiányára hivatkozva nem teljesítette az összeget december utolsó napjaiban, ám ezt azóta már átutalta.

A decemberi magas hiány egyik oka lehet még az állami vagyonhoz és beruházásokhoz kapcsolódó kiadások hirtelen megugrása.

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadásoknál 486 milliárd forinttal kalkulált a szaktárca, végül azonban 1034 milliárdot fizetett ki, csak novemberben közel 400 milliárdot költött el erre a kormányzat. Külön jogcímet alkotnak az állami beruházási fejezet kiadásai, erre egy éve még 202 milliárdot szánt, ehelyett 528 milliárdot fordított a kormány. Tehát csak e két soron több mint 800 milliárddal lépte túl az előirányzatot.