„Meglepetésnek meglepetés, mert nem erről kommunikált előzetesen a minisztérium, de nem nagyon van hírértéke” – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a decemberi, meglepetést okozó hiányadatról. Ahogy beszámoltunk róla, csütörtökön közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás tavaly decemberi és 2025 egész éves számait, amiből az derült ki, hogy év utolsó hónapjában óriási hiány jött össze a magyar költségvetésben. Egyetlen hónap alatt 1668 milliárd forinttal hízott tovább a deficit, amivel sikerült közel 700 milliárddal túllépni a tavaly novemberben, másodjára módosított hiánycélt. Összességében 2025-ben 5738 milliárd forintot tett a költségvetés pénzforgalmi hiánya, ami abszolút rekordnak számít.

Magyar költségvetés: valami nagy dobásra készülhet a kormány, még az elemzők sem látnak tisztán

Érdemes felidézni, hogy eredetileg 4122 milliárd forintos pénzforgalmi hiány mellett tervezte meg a 2025-ös költségvetést a szaktárca, amit aztán többször módosított év közben:

előbb júniusban növelte 4774 milliárd forintra, majd

novemberben 5055 milliárd forintra.

A hiánycél emelését legutóbb november elején jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a vártnál lassabb GDP-növekedés és a kormány gazdaságot támogató intézkedéseire hivatkozva. Az új célkitűzés a 2024-es GDP 4,9 százalékának megfelelő hiányszint tartása lett 2025-re és 2026-ra. Ehhez képest láttunk most csütörtökön magasabb számokat, ami miatt a forint is ideiglenesen gyengülni kezdett.

Virovácz Péter ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy piaci felzúdulást a decemberi hiány nem okozott. „Év végén azt szoktuk látni, főleg az elmúlt néhány évben, hogy a költségvetési kiadások farnehezek”.

Ezekből arra következtetek, hogy történhettek olyan kifizetések, amelyek vagy uniós projektekhez kapcsolhatóak vagy a 2026-os évet terhelik eredményszemléletben, csak előre hozták ezeknek a fizikai kifizetését

– indokolta a magasabb hiányt az elemző, aki szerint egyrészt volt rá keret, mert megvolt a kincstári egységes számlán (kesz) a szükséges pénz, másrészt az is benne lehet a pakliban, hogy így tehermentesítették a 2026-os költségvetést.