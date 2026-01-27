Deviza
Varga Mihály az aranytartalék növeléséről: nem tartanám ördögtől valónak

2026.01.27., kedd 14:49
Frissítve: 2026.01.27., kedd 15:50
Fotó: Világgazdaság
MNB
alapkamat
Varga Mihály
jegybank
Összefoglaló:

Délután 15 órától tart sajtótájékoztatót Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Ahogy beszámoltunk róla, a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén nem nyúlt hozzá az alapkamathoz, ami változatlanul, immár tizenhat hónapja 6,5 százalékon áll. A döntés ugyan nem okozott meglepetést, de decemberben már résnyire kinyitotta az ajtót a kamatcsökkentések előtt a jegybank, így Varga Mihály várhatóan fontos jelzést küld arról, hogy mikortól indíthatja el a lazítást a jegybank.

Magyar Nemzeti Bank
Varga Mihály az aranytartalék növeléséről: nem tartanám ördögtől valónak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság
