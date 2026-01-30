A beígértnél nagyobb béremelést ad 2026-ban az egyik legnagyobb állami cég: megszületett a megállapodás, több ezren örülhetnek

Újabb fontos vállalat jelentett be béremelést 2026-ra. Ugyanis további keresetnövekedést jelentő elemekről állapodott meg a Postás Szakszervezet a Magyar Posta menedzsmentjével. A szakszervezet által még 2025-ben kezdeményezett egyeztetés eredményeként a tavaly decemberben kifizetett teljesítményelismerés összege a duplájára, 200 ezer forintra emelkedett – jelentette be pénteki közleményében a Postás Szakszervezet.

Megszületett a bérmegállapodás a Magyar Posta vezetése és a Postás Szakszervezet között / Fotó: Magyar Posta

Élve a tárgyalás kinyitásának lehetőségével, a munkáltatóval januárban folytatódott az egyeztetés. A tárgyalás eredményeként társasági szinten az alábbi keresetnövekedés várható.

A korábban 2026-ra rögzített 7 százalékos bérfejlesztési mérték, amelynek egy része teljesítmény alapú emelésként volt tervezve, 10 százalékra emelkedik és a teljes forrás alapbéremelésben realizálódik.

Az egyeztetés eredményeként 2026. január 1-jétől 7 százalékos és 2026. július 1-jétől a már megemelt alapbérre további 3 százalékos emelés valósul meg. Jelentős előrelépés történt a további juttatások területén is:

a teljesítményelismerés összege 100 ezer forint, amely további 150 ezer forinttal egészül ki, márciusi kifizetéssel, így 250 ezer forintra emelkedett az éves teljesítményelismerés összege,

a választható béren kívüli juttatás összege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedett.

„Eredményt értünk el, de nem célt! A megállapodás előrelépés, ugyanakkor világos: a postai munkavállalók megélhetési helyzetének további javítása érdekében folytatnunk kell érdekképviseleti munkánkat. Célunk eléréséhez minden munkavállaló támogatására számít a Postás Szakszervezet” – zárult a szakszervezet közleménye.

Nagy Márton is bejelentette a Magyar Posta béremelését – 21 ezer dolgozó örülhet

A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető kiemelte, hogy a béremelés magasabb lesz annál, mint amiről korábban megállapodtak a szakszervezettel.