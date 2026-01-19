Deviza
A britek végre rájöttek, hogyan füstölhetnének kevesebbet a fiatalok – Magyarország ezt már megoldotta, ráadásul szigorúbban

Egyes országok a cigarettázás visszaszorításának eszközét látják a nikotintasakok vagy más néven nikotinpárnák használatában, mások aggodalmukat fejezik ki egyes termékek magas nikotintartalma miatt. Míg Magyarországon ezt már alaposan átgondolták és körültekintően szabályozták, addig a brit kormány egészségügyi döntéshozói nemrég hivatalosan is elismerték, hogy a nikotinpárnák kockázata jelentősen alacsonyabb, mint a füsttel járó cigarettázásé.
Zováthi Domokos
2026.01.19, 19:46
Frissítve: 2026.01.19, 20:16

A brit kormány kijelentette, hogy a cigarettázók számára megfelelő alternatíva a nikotinpárnák használata, mivel ezek a termékek füstmentesek, és használatuk közben nem keletkeznek az égés során felszabaduló káros anyagok – számolt be a Talking Retail. A magyar szabályozás már megvan, és szigorúbb, mint az angoloké.

Stockholm,,Sweden,Dec,13,,2024,Drawers,Filled,With,Tins,Of nikotinpárna magyar
A magyar szabályozás szigorúbb a britnél / Fotó: Shutterstock

A szigetországiak célja egy füstmentes generáció elérése 2030-ig azzal, hogy a hagyományos cigarettát fokozatosan kivonják.

Szigorú a magyar szabályozás

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel együtt megfontolandó lejjebb vinni a nikotintartalom felső határát, mivel a magasabb dózisok, a gyors nikotinfelszívódás potenciálisan növelheti a függőség kialakulását.

A limit Angliában jelenleg 20 milligramm tasakonként, míg Magyarországon 17 milligramm a maximális mérték, egy doboz pedig legfeljebb 20 párnát tartalmazhat. 

Magyarországon a nikotinpárnák összetételét és forgalmazását tehát már ma is szigorúan szabályozzák a közegészségvédelmi célok érvényesítése érdekében, ráadásul a termékcsomagolás gyerekzárral van ellátva, ezzel csökkentve a gyermekek véletlen hozzáférésének a kockázatát. Ezzel szemben a jelenlegi szabályozás szerint a britek akár az élelmiszerboltokban is megvásárolhatják ezeket a termékeket. 

Kijelenthető, hogy a hazai keretek szigorúbbak, mint sok más európai országban tervezett vagy alkalmazott szabályozás, és célja, hogy minimalizálja a nikotinfüggőséggel kapcsolatos kockázatokat, miközben lehetőséget ad a füstmentes alternatívák használatára a dohányzók számára.

Kevésbé füstölögnek a nikotinpárna miatt, de ez is függőséget okoz

A nikotinpárna olyan füstmentes, dohányt nem tartalmazó nikotintartalmú termék, amelyet a használó a felső ajak és az íny közé helyez. Így a nikotin a száj nyálkahártyáján keresztül szívódik fel a véráramba, anélkül, hogy a hagyományos cigarettára jellemző, égésből származó káros anyagok keletkeznének, például kátrány vagy szén-monoxid. 

A szakirodalom és a nemzetközi egészségügyi párbeszéd közös álláspontja szerint a nikotinpárnák legfontosabb sajátossága, hogy füstmentesek, így nem keletkeznek azok az égéstermékek – köztük számos rákkeltő és toxikus anyag –, amelyek a cigarettázás legnagyobb egészségügyi kockázatát jelentik. Ez a különbség egészségügyi szempontból élesen elválasztja a nikotinpárnákat a hagyományos dohánytermékektől. 

Éppen ezért egyes országokban – megfelelő keretek között – a cigarettázás visszaszorításának lehetséges eszközeként tekintenek rájuk, különösen a felnőtt dohányosok körében. Ugyanakkor

a nikotin önmagában is függőséget okozó anyag,

ezért a szakértők szerint elengedhetetlen

  • a szigorú szabályozás
  • és a fiatalok védelme,

hogy az alternatív termékek ne jelentsenek új belépési pontot a nikotinhasználatba.

Ez vár a dohányosokra: 140 százalékkal drágulhat a cigaretta, a magyar gyártók is kiborultak – levelet írtak Ursula von der Leyennek, hogy ne engedje

Az Európai Bizottság új jövedékiadó-tervezete éles vitát indított el a szakmai szervezetek és az uniós döntéshozók között. A javaslat többek között a dohány és egyes nikotintermékek terheinek nagymértékű emelését hozná, ami a piac és a fogyasztók számára is komoly változásokat eredményezhet. Az érintett szervezetek szerint a lépés egyszerre lehet gazdasági és közegészségügyi kockázat.

