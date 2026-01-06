Deviza
EUR/HUF384,02 -0,04% USD/HUF327,44 -0,13% GBP/HUF443,85 +0,04% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF91,2 +0,01% RON/HUF75,48 -0,01% CZK/HUF15,87 -0,05% EUR/HUF384,02 -0,04% USD/HUF327,44 -0,13% GBP/HUF443,85 +0,04% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF91,2 +0,01% RON/HUF75,48 -0,01% CZK/HUF15,87 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX113 519,16 +0,3% MTELEKOM1 802 -0,44% MOL2 986 -0,13% OTP36 180 +0,22% RICHTER9 965 +0,65% OPUS550 0% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS151 +0,33% WABERERS5 480 0% BUMIX10 192,75 +0,89% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 537,68 +0,24% BUX113 519,16 +0,3% MTELEKOM1 802 -0,44% MOL2 986 -0,13% OTP36 180 +0,22% RICHTER9 965 +0,65% OPUS550 0% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS151 +0,33% WABERERS5 480 0% BUMIX10 192,75 +0,89% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 537,68 +0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasút
ic
magyar vagon
ludvig lászló
szlovén vasút személyszállítási üzletága

Különleges képességű IC-ket rendelt a Szlovén Vasút a Magyar Vagontól

A Magyar Vagon csoport szerződést írt alá arról, hogy intercity vasúti szerelvényeket szállít a Szlovén Vasútnak. A Magyar Vagon ezzel megjelenik a külpiacon is.
VG
2026.01.06, 09:26
Frissítve: 2026.01.06, 09:35

A Magyar Vagon a hazai piacon már bizonyított az IC+ intercitykocsik gyártásában, ezeknek a tapasztalatoknak a felhasználásával indult a Szlovén Vasút Személyszállítási Üzletága (Potniski promet, d.o.o.) által kiírt uniós közbeszerzési eljáráson. Érvényes ajánlatot tett és nyert: öt vasúti szerelvényt szállíthat a megrendelőnek.

Magyar vagon
Megjelenik a szlovén piacon a Magyar Vagon / Fotó: Magyar Vagon

A Magyar vagon testre szabta a kocsikat

Minden egyes szerelvény négy kocsiból áll, ez összesen húsz kocsit jelent. Részletezve:

  • 15 AB típusú (részben első, részben másodosztályú kocsi kialakítás),
  • 5 Combo típusú (első osztályú, kerékpárszállító és étkező szakaszokkal ellátott kocsi) személyszállító kocsi készül.

A kocsik 200 kilométer per órás maximális sebességre alkalmasak, megfelelnek az átjárhatósági műszaki előírásoknak (TSI), magas komfortfokozatúak és persze korszerűek. Bár az alapkonstrukciójuk lényegében megegyezik a MÁV Zrt.-nek korábban gyártott 92 járműével, a belső kialakításuk és berendezésük már új vevő igényeihez igazodik. Önműködő tűzoltó rendszerrel is fel lesznek szerelve. A szerződéskötés után a Magyar Vagon két év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrész-ellátást is vállalt.

A tenderben a társaság előnyére szolgált a rugalmas hozzáállás, a speciális műszaki elvárásokhoz való alkalmazkodás és a Szlovén Vasút igényeinek messzemenő figyelembevétele a közlemény szerint. A szerződést 2025. december 15-én kötötték meg Ljubljanában.

Állnak: Bojan Kumer, környezetvédelmi, klímaügyi és energiaügyi miniszter, Mes Dusan, a Szlovén Vasút vezérigazgatója, Ludvig László, a Magyar Vagon B. V. vezérigazgatója; ülnek: Miha Butara, a Szlovén Vasút Személyszállítási Rt. vezérigazgatója, Marta Vencelj a Szlovén Vasút igazgatósági tagja, Schwartz István, a Magyar Vagon Vasúti Kft. ügyvezetője / Fotó: Magyar Vagon

„A szlovén export révén a Magyar Vagon csoport a hazai fejlesztésű IC+ kocsikkal végre nemcsak hazai, hanem nemzetközi piacon is bizonyíthat. A magasan kvalifikált mérnökök, gyártási szakemberek célja, hogy a cégcsoport egy újabb sikeres referencia megszerzésével növelje piaci részesedését"  idézi a közlemény Ludvig László vezérigazgatót. 

A húsz kocsi várhatóan 2028 második felében áll forgalomba.

A Magyar Vagon csoport több mint másfél évszázados hagyományra visszatekintő, nagy tapasztalattal rendelkező magyar vasúti járműgyártó, javító és karbantartó vállalatcsoportként a modern, komplex és sokoldalú járműipari szaktudást ötvözi a munkatársak kiváló képességeivel és fejlődés iránti elkötelezettségével. Magyarországon hét nagyobb telephelye van mintegy 1600 alkalmazottal.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu