Különleges képességű IC-ket rendelt a Szlovén Vasút a Magyar Vagontól

A Magyar Vagon a hazai piacon már bizonyított az IC+ intercitykocsik gyártásában, ezeknek a tapasztalatoknak a felhasználásával indult a Szlovén Vasút Személyszállítási Üzletága (Potniski promet, d.o.o.) által kiírt uniós közbeszerzési eljáráson. Érvényes ajánlatot tett és nyert: öt vasúti szerelvényt szállíthat a megrendelőnek.

Megjelenik a szlovén piacon a Magyar Vagon / Fotó: Magyar Vagon

A Magyar vagon testre szabta a kocsikat

Minden egyes szerelvény négy kocsiból áll, ez összesen húsz kocsit jelent. Részletezve:

15 AB típusú (részben első, részben másodosztályú kocsi kialakítás),

5 Combo típusú (első osztályú, kerékpárszállító és étkező szakaszokkal ellátott kocsi) személyszállító kocsi készül.

A kocsik 200 kilométer per órás maximális sebességre alkalmasak, megfelelnek az átjárhatósági műszaki előírásoknak (TSI), magas komfortfokozatúak és persze korszerűek. Bár az alapkonstrukciójuk lényegében megegyezik a MÁV Zrt.-nek korábban gyártott 92 járműével, a belső kialakításuk és berendezésük már új vevő igényeihez igazodik. Önműködő tűzoltó rendszerrel is fel lesznek szerelve. A szerződéskötés után a Magyar Vagon két év jótállást, valamint a teljes jótállási időszak alatt 95 százalékos rendelkezésre állást biztosító pótalkatrész-ellátást is vállalt.

A tenderben a társaság előnyére szolgált a rugalmas hozzáállás, a speciális műszaki elvárásokhoz való alkalmazkodás és a Szlovén Vasút igényeinek messzemenő figyelembevétele a közlemény szerint. A szerződést 2025. december 15-én kötötték meg Ljubljanában.

Állnak: Bojan Kumer, környezetvédelmi, klímaügyi és energiaügyi miniszter, Mes Dusan, a Szlovén Vasút vezérigazgatója, Ludvig László, a Magyar Vagon B. V. vezérigazgatója; ülnek: Miha Butara, a Szlovén Vasút Személyszállítási Rt. vezérigazgatója, Marta Vencelj a Szlovén Vasút igazgatósági tagja, Schwartz István, a Magyar Vagon Vasúti Kft. ügyvezetője / Fotó: Magyar Vagon

„A szlovén export révén a Magyar Vagon csoport a hazai fejlesztésű IC+ kocsikkal végre nemcsak hazai, hanem nemzetközi piacon is bizonyíthat. A magasan kvalifikált mérnökök, gyártási szakemberek célja, hogy a cégcsoport egy újabb sikeres referencia megszerzésével növelje piaci részesedését" idézi a közlemény Ludvig László vezérigazgatót.

A húsz kocsi várhatóan 2028 második felében áll forgalomba.

A Magyar Vagon csoport több mint másfél évszázados hagyományra visszatekintő, nagy tapasztalattal rendelkező magyar vasúti járműgyártó, javító és karbantartó vállalatcsoportként a modern, komplex és sokoldalú járműipari szaktudást ötvözi a munkatársak kiváló képességeivel és fejlődés iránti elkötelezettségével. Magyarországon hét nagyobb telephelye van mintegy 1600 alkalmazottal.