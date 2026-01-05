Brüsszel feketén-fehéren bebizonyította: Magyarország és Szlovákia az egész EU élén áll, csak Románia előzi meg – már csak egyetlen égető kérdés vár válaszra

Magyarország az Európai Unió egyik leginkább „tulajdonosbarát” országa – legalábbis ami a lakhatást illeti. Az Eurostat friss, 2025-ös Housing in Europe című interaktív kiadványa szerint a magyar lakosság több mint kilenctizede saját tulajdonú ingatlanban él, amivel az ország az EU legjobb három–négy tagállama között szerepel ebben a mutatóban. Az uniós átlag ezzel szemben mindössze 68 százalék, vagyis Magyarország jócskán kilóg a sorból.

Magyarország az EU élmezőnyében áll a lakástulajdon arányában / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A rangsor élén továbbra is kelet-közép-európai országok állnak:

Románia és Szlovákia előzi meg Magyarországot, míg Horvátország hasonló szinten mozog.

A nyugat-európai országok többségében ezzel szemben jóval erősebb a bérlakáspiac, és a lakástulajdon aránya gyakran 50–60 százalék alatt marad.

Miért ennyire „tulajdonos” a magyar modell?

A kiugró magyar adat nem új keletű, inkább hosszú történelmi és gazdasági folyamatok eredménye.

A rendszerváltást követően a korábbi állami és tanácsi bérlakások döntő része magántulajdonba került, ami alapvetően meghatározta a lakhatási szerkezetet, majd az elmúlt évtizedben ezt tovább erősítették az állami lakástámogatások , valamint az a szemlélet, amely szerint az ingatlan a családi vagyon egyik legbiztosabb eleme.

A magas tulajdonosi arány mögött jellemzően az alábbi tényezők állnak:

a bérlakásszektor történelmileg alacsony súlya

a lakásvásárlást ösztönző családpolitikai és hitelprogramok

az ingatlan mint befektetés felértékelődése

a társadalmi biztonságérzethez kötődő tulajdonszemlélet

Magyarország: stabilitás vagy csapda?

A saját tulajdonú lakás gazdasági értelemben stabilitást ad: csökkenti a lakhatási kockázatot, növeli a háztartások vagyonát, és hosszú távon kiszámíthatóbbá teszi a megélhetést.

Ugyanakkor az Eurostat adatai arra is rámutatnak, hogy az uniós ingatlanárak és bérleti díjak egyaránt emelkednek, és Magyarországon ez a folyamat az átlagnál gyorsabb volt az elmúlt években.

Ez kettős hatással jár: miközben a meglévő tulajdonosok vagyona nő, a fiatalok és az első lakást vásárlók belépése egyre nehezebb, különösen a nagyvárosokban.