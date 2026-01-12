Deviza
Megtörtént: Magyarország utolérte Ausztriát, mától hivatalosan is kimondták – ezért már kár átmenni az osztrákokhoz

Évtizedes lemaradást dolgozott le a hazai közúti infrastruktúra az elmúlt években. A fejlesztések eredményeként Magyarország utolérte Ausztriát az autópályák lakosságarányos számát és a négysávos utak volumenét tekintve. A kormány szerint ez nem a végállomás, hanem egy hosszabb fejlesztési ciklus fontos mérföldköve.
VG/MTI
2026.01.12, 21:06

Magyarország utolérte Ausztriát 2026-ra az autópályák lakosságarányos számát és a négysávos utak volumenét tekintve – jelentette be Lázár János a Közlekedésinfón Budapesten.

Megtörtént: Magyarország utolérte Ausztriát, mától hivatalosan is kimondták – ezért már kár átmenni az osztrákokhoz / Fotó: Kutasi Xenia

Tehát, aki a gyors és minőségi közúti közlekedésért választaná Ausztriát, már ne tegye, ez Magyarországon ugyanúgy adott.

A miniszter közlése szerint ma már mintegy 2000 kilométernyi gyorsforgalmi út és legalább 500 kilométernyi alsóbbrendű négysávos út áll rendelkezésre Magyarországon, ami regionális összevetésben is jelentős előrelépést jelent.

A fejlesztések ugyanakkor nem állnak meg. Jelenleg 60 milliárd forint értékben zajlik autópályák és autóutak tervezése, összesen 4600 milliárd forintnyi beruházási volumenre. A miniszter hangsúlyozta: ilyen mértékű tervezői megbízásra korábban még nem volt példa, ami azt jelzi, hogy a következő években is intenzív útfejlesztési időszak várható.

A közúti infrastruktúra mellett a vasúthálózat állapota is fókuszba került. 

A mintegy 8500 kilométeres magyar vasúthálózatból körülbelül 3000 kilométer szorul felújításra, 

ebből 1000 kilométer korszerűsítése már elindulhat az Európai Beruházási Bank bevonásával. Magyarország 1 milliárd euró, 4 százalék alatti kamatozású hitelt kap, amelyet ugyanekkora hazai forrással egészítenek ki, lehetővé téve nyolc nagy vasúti beruházás megkezdését.

A közlekedési rendszer egészét érintő fejlesztések célja a miniszter szerint az, hogy az országon belüli mobilitás kiszámíthatóbbá és gyorsabbá váljon, miközben a közlekedési költségek mérséklődnek. Ennek részeként december közepétől 966 településen javult a szolgáltatás, és minden magyar állampolgár számára garantált lett a járási, illetve megyei központok elérése.

Lázár János: közel 100 motorvonatot vásárolt a kormány Svájcból

Összesen 60 újszerű mozdonyt béreltek ki eddig, ami segítette a MÁV menetrendszerűségének javulását, ezenfelül 100 vasúti kocsit felújítottak. Emellett 54 HÉV-jármű beszerzésére kiírták a tendert, a szentendrei vonalat teljesen felújítják. „Azzal számolunk, hogy tíz éven belül 200 ezer férőhelyre lesz szükség” – mondta a miniszter, és bejelentette:

december 31-én 90 motorvonatot vásároltak Svájcból, a szállításukat jövő év elején megkezdi a Stadler, amely tizenöt éves üzemeltetést vállal.

Elsősorban a vidéki térségekbe, Debrecen és Nyíregyháza mellé szánják őket, ezenfelül azt tervezik, hogy száz új motorvonatot vásárolnak Kínából. Ezek tíz-tizenöt évesek, mintegy húsz évig használhatják őket a magyar utasok.

