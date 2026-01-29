Ez bravúr: kivonul Kínából az osztrák multi, Magyarországra hozza a gyárát – a kormány azonnal reagált, nem sajnálta rá a pénzt

Az ipari informatikai megoldások terén piacvezető Kontron Electronics kétmilliárd forintos beruházással Magyarországra hozza a gyártást Kínából, így létrehozva harminc új munkahelyet és biztossá téve másik háromszázat - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pécsen.

A kínai vállalat modern, exportorientált high-tech gyártást hoz Magyarországra / Fotó: Xinhua via AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ipari informatikai megoldásokban a világpiacot vezető Kontron Electronics Magyarországra hozza az eddig Kínában folytatott gyártási tevékenységét. Kiemelte, hogy ehhez

a kétmilliárd forintos beruházáshoz a kormány 400 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő harminc új munkahely létrehozását és háromszáz másik betonbiztossá tételét.

"Ez megint óriási nagy bravúr, kínai termelési tevékenység jön át Magyarországra, úgyhogy itt komplex elektronikai szelvényeket, automatizált vezérlési megoldásokat, magyarul abszolút modern, high-tech termékeket fognak gyártani az orvostechnika, a repülőipar, illetve a robotika számára. És ami legalább ennyire fontos, hogy a termelés mellett létrejön egy teljes körű szolgáltatási lánc is" - közölte.

Aláhúzta, hogy az itt előállított termékek 99 százaléka exportra fog kerülni, ami jól mutatja a több mint húsz országban különböző érdekeltségekkel rendelkező cég nemzetközi versenyképességét.

Továbbá arra is emlékeztetett, hogy Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, miközben a munkanélküliség 11 százalékról 6 százalék alá esett, részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással.

A miniszter a héten egy másik nagy beruházásról is beszámolt, ezúttal egy világhírű magyar cégéről.

Egyszerre két városban nyúlt hozzá a gyáraihoz a Bioech USA

Száz új munkahely jött létre a BioTech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően, ami jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudtak erősödni a hazai vállalatok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szadán.