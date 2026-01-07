Erre senki se számított: amerikaiak veszik át a kínai óriásgyárat Magyarországon, ők lesznek az új tulajdonosok – hamarosan hazaindulnak a kínai munkások

Hamarosan amerikai kézbe kerülhet a tavaly felépült makói csomagolóanyaggyár többségi tulajdonjoga, ugyanis az amerikai Ball Corporation 80 százalékos részesedést szerezhet a Benepack európai italosdoboz-üzletágában, amelynek része a magyarországi üzem is – írja a Délmagyar.

Amerikai kézbe kerülhet a kínai üzem / Fotó: Szabó Imre

A Benepack jelenlegi, kínai tulajdonosai a tervek szerint 20 százalékos kisebbségi tulajdonrészt őriznek meg. A tranzakció értéke 184 millió euró lehet, és várhatóan 2026 első negyed évében zárul le. Hasonló tárgyalásokról már 2025 őszén is beszámolt a nemzetközi sajtó, de akkor adminisztratív akadályok miatt úgy tűnt, hogy meghiúsul az ügylet.

A lap emlékeztet: a Ball Corporation a világ egyik vezető vállalata a fenntartható alumínium csomagolóanyagok gyártásában, elsősorban italokhoz, élelmiszerekhez és háztartási termékekhez. Több mint 60 gyártóhellyel és körülbelül 20 ezer alkalmazottal rendelkezik globálisan, és az elmúlt években aktívan bővíti európai jelenlétét, többek között Belgiumban és az Egyesült Királyságban üzemeltetett gyárakkal.

A makói üzem a Benepack Hungary Kft. beruházásában, mintegy harmincmilliárd forintból épült fel. Tavaly augusztusban lezárult a próbaüzem, ezt követően megindult a sorozatgyártás. Az üzem alapkövét még 2023 szeptemberében tették le, a kormány pedig hatmilliárd forinttal járult hozzá a makói ipari park infrastrukturális fejlesztéséhez.

A társaság mindenekelőtt azért választotta a beruházás helyszínéül a várost, mert innen szeretné ellátni termékeivel a Romániában és Szerbiában működő sör- és üdítőital-gyártó partnereit. A 25 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok évente akár egymilliárd kétrészes alumíniumdoboz előállítására lesz képes.

A 2025. novemberi makói képviselő-testületi ülésen elhangzott információk szerint akkor 49 magyar és 33 kínai munkavállaló dolgozott a gyárban. A cég tervei között szerepel a létszámbővítés, ám ezt elsősorban helyi munkaerővel kívánják megvalósítani. A társaság tájékoztatása szerint több kínai dolgozó nem lesz a gyárban, sőt, számuk idővel csökkenni fog, amint a magyarok beletanulnak a munkába.